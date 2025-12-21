Υπόθεση απόπειρας φόνου, με θύμα 36χρονο, διερευνά η Αστυνομία, στη Λεμεσό. Ο 36χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άγνωστα πρόσωπα, ένας εκ των οποίων φέρεται να τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7μ.μ. χθες, ενώ ο 36χρονος βρισκόταν έξω από καφετέρια στη Λεμεσό, δέχθηκε επίθεση από ομάδα προσώπων, τα οποία φέρονται να του επιτέθηκαν αρχικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα, φέρεται να τραυμάτισε τον 36χρονο με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη και κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως κρίσιμη.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.