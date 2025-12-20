Σε συναγερμό τέθηκε η Αστυνομία στη Λεμεσό μετά από καβγά που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην οδό Ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το ΤΑΕ Λεμεσού, προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών προσώπων, κατά τη διάρκεια της οποίας ένα άτομο φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι και να τραυμάτισε άλλο πρόσωπο στην περιοχή της ωμοπλάτης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, τα οποία διενεργούν επιτόπιες εξετάσεις και έρευνες καθώς και για τις οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων.