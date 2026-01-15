Θέματα εθνικής ασφάλειας επικαλέστηκε ανάμεσα σε άλλα ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ για να στηρίζει δύο προτάσεις νόμου που κατέθεσε ενώπιον της Βουλής με σκοπό τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης αγοράς ακινήτων στην Κύπρο.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως οι προτάσεις του θα αποτρέψουν την ανεξέλεγκτη αγορά γης γύρω από κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας σε νευραλγικής σημασίας περιοχές. Παρατηρούμε αγορά ή και ενδιαφέρον για αγορά ακινήτων γύρω από αεροδρόμια, στρατόπεδα ή και τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός και τις ακτογραμμές μας είπε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ. Ήδη, πρόσθεσε, πουλήθηκαν μεγάλα τεμάχια γης ανατολικά της Λάρνακας και δυτικά της Λεμεσού, κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει ως πολιτεία, πρόσθεσε ο κ. Στεφάνου.

Περαιτέρω είπε πως στόχος δεν είναι η απαγόρευση της αγοράς ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών αλλά ο τερματισμός της ανεξέλεγκτης αγοράς, η προστασία της χώρας αλλά και της εύφορης γης σε άτομα αλλά και σε εταιρείες.

Ανέφερε επίσης πως παράλληλος στόχος είναι η αγορά ακινήτων να γίνεται με κριτήρια, ώστε να αφενός να ασκείται έλεγχος και αφετέρου να στηριχθεί και η οικοδομική βιομηχανία με παράλληλη εργοδότηση πολιτών.

Στις προτάσεις νόμου τις οποίες παρουσίασε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

-Απαγορεύεται η απόκτηση δασικής ή γεωργικής γης και ακίνητης ιδιοκτησίας γειτνιάζουσας με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

-Προνοείται η αγορά είτε ενός διαμερίσματος είτε μιας οικίας και τέρμα. Παράλληλα, αποτρέπεται και η απόκτηση ακινήτων από αλλοδαπούς οι οποίοι κρύβονται πίσω από εταιρείες.

-Καταργούνται διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να καλυφθούν τα κενά που επιτρέπουν την απόκτηση μεγάλης έκτασης γης από αλλοδαπούς.

Σύμφωνα πάντα με τις προτάσεις του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ, δεν θα απαιτείται άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου για απόκτηση είτε ενός διαμερίσματος είτε μίας οικίας εμβαδού μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα ή ενός γραφείου με εμβαδό μέχρι τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων.

Το ίδιο ισχύει και για εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από αλλοδαπούς.

Στην ίδια αιτιολογική έκθεση των προτάσεων αναφέρεται επίσης, πως οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες προς ενίσχυση του ελέγχου νομιμότητας στην απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς. Παράλληλα, αποσκοπούν στην αποτροπή της έμμεσης απόκτησης ακινήτων από αλλοδαπούς μέσω εταιρειών ή σύναψης συμβάσεων εκχώρησης, καθώς και κατοχύρωση της διαφάνειας ως προς την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων που αποκτούν ακίνητη ιδιοκτησία στη Δημοκρατία.

Με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

-Διεύρυνση του ορισμού του όρου «εταιρεία ελεγχόμενη από αλλοδαπούς», ώστε να περιλαμβάνει επίσης οποιονδήποτε οργανισμό στον οποίο ο πραγματικός δικαιούχος δυνάμει των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου είναι αλλοδαπός.

-Κατάργηση ορισμένων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίες παρουσιάζουν κενά και ερμηνευτικές ασάφειες, ήτοι, μεταξύ άλλων, αυτών που αφορούν την απόκτηση μεγάλης έκτασης γης από αλλοδαπούς.

-Εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία δεν θα απαιτείται άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου σε περίπτωση που η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο αφορά την απόκτηση ενός διαμερίσματος ή μίας κατοικίας με εμβαδό μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων, ενός καταστήματος με εμβαδό μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων ή ενός γραφείου με εμβαδό μέχρι τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων.

-Εισαγωγή πρόνοιας, ώστε νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από αλλοδαπούς να δύναται να αποκτήσει, χωρίς άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ένα κατάστημα με εμβαδό μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων ή ένα γραφείο με εμβαδό μέχρι τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων.

-Απαγόρευση της απόκτησης από αλλοδαπούς δασικής ή γεωργικής γης και ακίνητης ιδιοκτησίας γειτνιάζουσας με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός ή περιοχή ή/και υποδομές ζωτικής σημασίας.

Η εκπρόσωπος τη Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι στις προτάσεις Στεφάνου δεν έχουν εντοπιστεί αντισυνταγματικά ζητήματα.