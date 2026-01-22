Στους δρόμους και υπό βροχή βρέθηκαν το μεσημέρι Κούρδοι και Κούρδισσες της Κύπρου, καθώς και Κύπριοι αλληλέγγυοι, με αφορμή τις επιθέσεις του τζιχαντιστικού καθεστώτος της Δαμασκού στη βορειοανατολική Συρία. Η πορεία διαμαρτυρίας ξεκίνησε από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατευθύνθηκε στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λεωφόρο Βύρωνος και κατέληξε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αντιπροσωπεία των Κούρδων της Κύπρου, με επικεφαλής τον πρόεδρο της τοπικής επιτροπής του Κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης (PYD), Γιασίν Ταρμπούς, έγινε δεχτή στο Σπίτι της Ευρώπης. Αίτημα των διαδηλωτών είναι, όχι μόνο η διεθνής κατακραυγή για τα εγκλήματα που διαπράττουν οι συμμορίες του καθεστώτος αλ-Τζολάνι στη βορειοανατολική Συρία, αλλά η διακοπή αιμοδότησης της Συριακής Μεταβατικής Κυβέρνησης.

Με συνθήματα όπως «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», «Τρομοκράτη Τζολάνι», «Τρομοκράτη Ερντογάν» και «Ζήτω η Ελευθερία της Ροζιάβα» και με φανερή την αγωνία για την κατάσταση στη Συρία, οι διαδηλωτές έστειλαν το μήνυμα της αντίστασης, καλώντας την Κύπρο, σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο, να καταγγείλει τα συνεχιζόμενα εγκλήματα πολέμου εις βάρος του κουρδικού λαού.

Από τα κυπριακά πολιτικά κόμματα, στη διαδήλωση συμμετείχε μόνο το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, με πανό αλληλεγγύης για τη Ροζιάβα και το Κουρδιστάν.