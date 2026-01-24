Ενώπιον ενός απρόσμενου περιστατικού βρέθηκαν οδηγοί στην Πάφο, το πρωί του Σαββάτου (24/01).

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ένας… στρουθοκάμηλος τρέχει σε δημόσιο δρόμο.

Το βίντεο, που καταγράφηκε από έναν οδηγό στην περιοχή Νικόκλεια, δείχνει το πτηνό να κινείται ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει πολλές αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες και εργάζεται για τον εντοπισμό του στρουθοκάμηλου.

Μάλιστα, οι Αρχές έχουν επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη φάρμας στρουθοκάμηλων στην περιοχή, ο οποίος αυτή τη στιγμή διενεργεί καταμέτρηση των πτηνών για να διαφανεί αν κάποιο από αυτά έχει διαφύγει.