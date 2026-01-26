Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, «ως θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας κάθε πολίτη, εκφράζει τον απόλυτο αποτροπιασμό και την οργή του για τις πρόσφατες, απαράδεκτες από κάθε άποψη δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «το να χαρακτηρίζεται η κατηγορία S14 των Παραολυμπιακών Αγώνων, που αφορά συνανθρώπους μας με νοητική αναπηρία, ως κατηγορία «για τους πελλούς», δεν αποτελεί ούτε «αστοχία», ούτε «αδυναμία έκφρασης». Είναι η επιτομή του κοινωνικού εκφασισμού και της απόλυτης πνευματικής ένδειας».

«Είναι τραγικό, την ώρα που το αναπηρικό κίνημα, η ΚΥΣΟΑ και η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή δίνουν καθημερινές μάχες για την εξάλειψη του στίγματος, ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος της Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο να ανασύρει από τον βούρκο του παρελθόντος όρους που παραπέμπουν σε σκοτεινές εποχές εγκλεισμού και χλεύης».

Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου επισημαίνει τα εξής:

Η άγνοια δεν είναι άλλοθι: Όπως πολύ ορθά τόνισε η ΚΥΣΟΑ, ο κ. Παναγιώτου δεν είναι νήπιο σε νηπιαγωγείο. Είναι πολιτικό πρόσωπο που αμείβεται πλουσιοπάροχα για να εκπροσωπεί έναν λαό. Αν δεν γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ αναπηρίας και των δικών του ύβρεων, είναι επικίνδυνα ακατάλληλος για τη θέση που κατέχει.

Όπως πολύ ορθά τόνισε η ΚΥΣΟΑ, ο κ. Παναγιώτου δεν είναι νήπιο σε νηπιαγωγείο. Είναι πολιτικό πρόσωπο που αμείβεται πλουσιοπάροχα για να εκπροσωπεί έναν λαό. Αν δεν γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ αναπηρίας και των δικών του ύβρεων, είναι επικίνδυνα ακατάλληλος για τη θέση που κατέχει. Προσβολή της ανθρώπινης υπόστασης: Οι δηλώσεις του δεν προσέβαλαν μόνο τον αθλητή Λοΐζο Χρυσάνθου που βρισκόταν απέναντί του, ο οποίος παρέδωσε μαθήματα ήθους, αλλά και κάθε οικογένεια που παλεύει για τα αυτονόητα δικαιώματα των παιδιών της.

Οι δηλώσεις του δεν προσέβαλαν μόνο τον αθλητή Λοΐζο Χρυσάνθου που βρισκόταν απέναντί του, ο οποίος παρέδωσε μαθήματα ήθους, αλλά και κάθε οικογένεια που παλεύει για τα αυτονόητα δικαιώματα των παιδιών της. Η «τρέλα» της αλαζονείας: Η μόνη «τρέλα» που διαπιστώνουμε είναι αυτή της αλαζονείας και της ασυδοσίας που προσφέρει η οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου και ενός υπολογιστή. Η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Η έλλειψη ενσυναίσθησης και σεβασμού, όμως, είναι επιλογή.

Το Παρατηρητήριο συντάσσεται πλήρως με τον Αντιδήμαρχο Πόλεως Χρυσοχούς και όλους τους φορείς που ζητούν την άμεση και δημόσια απολογία του, όχι μια τυπική «συγγνώμη» μέσω TikTok, αλλά μια έμπρακτη αναγνώριση της ζημιάς που προκάλεσε στον πολιτικό πολιτισμό της χώρας μας.

Το Παρατηρητήριο, όπως αναφέρει, δεν θα ανεχθεί την επιστροφή στον μεσαίωνα. «Η Κύπρος του 2026 δεν ανήκει σε εκείνους που γελούν υποτιμητικά με την αναπηρία, αλλά σε εκείνους που αγωνίζονται για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».

«Κλείνοντας, κύριε Παναγιώτου, τι έχετε να πείτε για τα άτομα με Άνοια, Αλτσχάιμερ και άλλες συναφείς νόσους; Με βάση τη «λογική» σας, μήπως και αυτοί οι χιλιάδες ηλικιωμένοι συμπολίτες μας και οι οικογένειες τους είναι «του γελάσματος»; Είναι και αυτοί «πελλοί» που αξίζουν την ειρωνεία σας;

Κύριε Παναγιώτου, η αξιοπρέπεια δεν εξαργυρώνεται σε views. Σοβαρευτείτε ή παραιτηθείτε».