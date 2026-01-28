Σύμφωνα με πληροφορίες του Κινήματος Οικολόγων, γατάκια έχουν εξαφανιστεί από τον εξωτερικό χώρο υπεραγοράς, όπου βρίσκονταν εδώ και χρόνια υπό τη φροντίδα φιλόζωων. Τα ζώα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, είχαν στειρωθεί και φροντίζονταν καθημερινά, με παροχή τροφής και νερού.

«Όπως πληροφορηθήκαμε από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από σχετικές μαρτυρίες, έχει παρατηρηθεί άτομο να παγιδεύει τα γατάκια και να τα τοποθετεί σε αυτοκίνητο», σημειώνει το Κίνημα.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, τα στοιχεία του εν λόγω ατόμου έχουν δοθεί στην Αστυνομία Ζώων το Σάββατο, η οποία προέβη σε ορισμένες ενέργειες και φέρεται να επικοινώνησε με το συγκεκριμένο άτομο. «»Ωστόσο, οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν φαίνεται να είναι ανυπόστατοι, καθώς τα γατάκια εξακολουθούν να αγνοούνται από τον χώρο τους», σημειώνεται.

«Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν εξαφανιστεί γατάκια και από άλλες υπεραγορές, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση και αυτών των καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές.

Σήμερα είναι Τετάρτη και έχουν ήδη παρέλθει πέντε ημέρες χωρίς οποιαδήποτε θετική εξέλιξη ή εντοπισμό του εν λόγω ατόμου. Οι εθελοντές βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς οι γάτοι εξακολουθούν να αγνοούνται, προκαλώντας έντονα αισθήματα οργής και αγωνίας για την τύχη τους».

Βάσει νομοθεσίας

Απαγορεύεται:

στ) η απελευθέρωση ή εγκατάλειψη ζώου που βρίσκεται υπό ανθρώπινη φροντίδα, με σκοπό την απαλλαγή από αυτό.

«Ζητούμε από την Αστυνομία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου ατόμου, την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, την επιστροφή των γατιών στον χώρο τους, καθώς και τη διερεύνηση των αναφορών για εξαφανίσεις γατιών από τουλάχιστον δύο άλλες υπεραγορές.

Παράλληλα, καλούμε τον φιλόζωο κόσμο που γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με το περιστατικό να ενημερώσει άμεσα την Αστυνομία. Δυστυχώς, χθες, ενώ υπήρχε πρόθεση από πολίτες να δώσουν πληροφορίες για την υπόθεση, η Αστυνομία Ζώων δεν απάντησε στις κλήσεις τους.

Με την ευκαιρία, επισημαίνουμε ότι είμαστε δέκτες αρκετών παραπόνων σχετικά με τη δυσκολία επικοινωνίας με την Αστυνομία Ζώων Λευκωσίας. Γενικότερα, καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Αστυνομίας Ζώων παγκύπρια, ζήτημα για το οποίο θα ζητήσουμε συνάντηση με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης», καταλήγει η ανακοίνωση.