Εμπιστευτικό έγγραφοπου αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ» εγείρε ερωτήματα για την επάρκεια του μηχανισμού ελέγχου των πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων και άλλων λειτουργών του δημοσίου που μεταπηδούν στον ιδιωτικό τομέα.

Το ντοκουμέντο δείχνει πως ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, είχε λάβει άδεια από την ειδική τριμελή επιτροπή, όπως προνοεί η νομοθεσία, για να συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» τον Ιούλιο του 2021.

Ωστόσο, στη Βουλή δεν εντοπίστηκε κάποιο σχετικό αρχείο παρ΄ όλο που η τότε ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή, ήταν υπόχρεα με βάση τη νομοθεσία να ενημερώσει γραπτώς σχετικά το κοινοβούλιο.

Η απουσία σχετικού εγγράφου στο αρχείο της Βουλής επιβεβαιώνεται εμμέσως από τη βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Στο πλαίσιο δημόσιων τοποθετήσεών της για το θέμα είπε πως την Τετάρτη, αλλά και προχθές Πέμπτη, ζήτησε από τον αναπληρωτή διευθυντή της Βουλής όλες τις άδειες που είχε λάβει ο κ. Λακκοτρύπης προκειμένου να συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών ή να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικούς οργανισμούς, εντός των δυο χρόνων που μεσολάβησαν από την ημέρα που παρέδωσε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ενέργειας (10/7/2020-10/7/2022).

Είπε πως ανάμεσα στις γραπτές αδειοδοτήσεις που ενέκρινε η ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή και διαβιβάστηκαν στην ίδια την Τετάρτη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, δεν περιλαμβανόταν αυτή που αφορά την «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.».

Τι λέει το έγγραφο

Το έγγραφο, όμως, που εξασφάλισε ο «Φ» δείχνει ότι ο Γιώργος Λακκοτρύπης είχε υποβάλει σχετικό αίτημα στην επιτροπή, το οποίο και εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου του 2021. Αυτό το ουσιώδες αποδεικτικό στοιχείο δεν εντοπίζεται στα αρχεία της Βουλής των αντιπροσώπων, βάσει των όσων ανέφερε η κ. Χαραλαμπίδου, στη διάθεση της οποίας βρέθηκαν τα επίμαχα αρχεία.

Στην τελευταία σελίδα του ντοκουμέντου που εξασφαλίσαμε και το οποίο συνυπογράφεται από την τότε πρόεδρο της επιτροπής, Έλενα Ζαχαριάδου (εισαγγελέας της Δημοκρατίας), τον Γιάγκο Παπακυριακού (Ελεγκτική Υπηρεσία) και τον Ανδρέα Σοφοκλέους (Γενικό Λογιστήριο) αναφέρονται τα ακόλουθα: «Ενόψει των πιο πάνω, η Επιτροπή, αφού μελέτησε όλα τα δεδομένα της αίτησης που τέθηκαν υπόψη της και λαμβάνοντας ειδικά υπόψη το περιεχόμενο της επιστολής του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερ. 15.6.2021 και τη φύση των εργασιών της υπό αναφορά εταιρείας, αποφάσισε να εγκρίνει την αίτηση του κ. Γεώργιου Λακκοτρύπη, δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 4(3) του Νόμου 114(Ι)/2007, για απασχόλησή του ως ανεξάρτητο, μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ElvalHalcor Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε.».

Η νομοθεσία

Ο Νόμος του 2007 (Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), απαγορεύει στους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους δημόσιους υπάλληλους να εργοδοτηθούν σε ιδιωτικό οργανισμό εντός των δύο χρόνων που ακολουθούν της αποχώρησής τους από το δημόσιο. Για να μπορέσουν να το πράξουν αυτό θα πρέπει να λάβουν άδεια από την επιτροπή, η οποία καλείται να εγκρίνει αιτήσεις με ειδικούς όρους ή όχι, ή να τις απορρίψει.

Υπόχρεα να ενημερώνει

Τη σχετική άδεια εξετάζει ανεξάρτητη ειδική επιτροπή που απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας (προεδρεύει), έναν εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου. Οι τρεις προαναφερθέντες διορίζονται από Γενικό Εισαγγελέα, Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή, αντιστοίχως.

Στη νομοθεσία υπάρχει ρητή αναφορά που υποχρεώνει το προαναφερθέν τριμελές Σώμα να κοινοποιεί τις εκάστοτε αποφάσεις του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων προς γνώση των μελών της και στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με απόδειξη παραλαβής

Ο «Φ» επιδιώκοντας να διαπιστώσει γιατί δεν βρίσκονται στο αρχείο της Βουλής όλες οι αδειοδοτήσεις που αφορούν τον κ. Λακκοτρύπη και την επίμαχη διετία (10/7/2020 – 10/7/2022), επιχείρησε να λάβει απαντήσεις για τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την ανεξάρτητη ειδική επιτροπή.

Όπως μας αναφέρθηκε χθες αρμοδίως, ο τρόπος που ενεργεί η ανεξάρτητη ειδική επιτροπή είναι καθορισμένος και τηρείται σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν η επιτροπή εκδίδει απόφαση για μια αίτηση, την κοινοποιεί σε όλους όσοι προβλέπει ο Νόμος και μάλιστα η σχετική εμπιστευτική επιστολή τους κοινοποιείται συνοδεία εντύπου παραλαβής. Η ειδική ανεξάρτητη επιτροπή λαμβάνει πάντα πειστήριο ότι έχει παραληφθεί η αίτηση.

Να σημειωθεί ότι η σύνθεση του ανεξάρτητου αυτού Σώματος άλλαξε τον Ιούλιο του 2024. Τότε ανέλαβαν καθήκοντα η Γιάννα Χατζηχάννα (εισαγγελέας Δημοκρατίας – πρόεδρος), η Στάλω Τάντα Αριστείδου (διευθύντρια τεχνικού ελέγχου) και η Σταύρη Ττόφα (διευθύντρια λογιστικών υπηρεσιών).

Η εφημερίδα μας έλαβε και τις θέσεις του αναπληρωτή διευθυντή της Βουλής, Ανδρέα Χριστοδούλου, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τα όσα μας ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου, την περασμένη Τετάρτη ζητήθηκαν τα επίμαχα έγγραφα που αφορούν τις άδειες που παραχωρήθηκαν από την επιτροπή κατά τη συγκεκριμένη περίοδο (σημ. 2020-2022) και φρόντισε αυτά να διαβιβαστούν. Υποδείξαμε πως η επιτροπή αποστέλλει τα σχετικά αρχεία και λαμβάνει πάντα απόδειξη παραλαβής. Ο κ. Χριστοδούλου μάς απάντησε ότι ανέλαβε προσφάτως καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή και ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι είχε προηγηθεί. Πρόσθεσε πως από τη δική του πλευρά θα μεριμνήσει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες σε σχέση με αυτό το ζήτημα.

Έλαβε 13 άδειες μέχρι και το καλοκαίρι του2022, αλλά η Βουλή έχει στοιχεία για τις οκτώ

Η Χαραλαμπίδου είπε προχθές ότι τα στοιχεία δεν συνάδουν

Σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ» τα αρχεία της Βουλής για τις αδειοδοτήσεις Λακκοτρύπη, δείχνουν ότι έκανε οκτώ φορές αίτηση στην επιτροπή, μεταξύ 28/9/2020 και 1/6/2021. Οι αιτήσεις αφορούσαν είτε τη συμμετοχή του σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών είτε συνεργασία του με αυτές και ειδικότερα παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Όλες έλαβαν πράσινο φως, ενώ κάποιες εγκρίθηκαν υπό όρους.

Οι πληροφορίες της εφημερίδας μας αναφέρουν ότι οι άδειες που έλαβε για τη διετία που ακολούθησε της αποχώρησής του από το Υπουργείο Ενέργειας, ήταν συνολικά 13. Είναι ενδεικτικό και το έγγραφο που αποκαλύπτουμε και αφορά την εταιρεία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.».

Ο εν λόγω ιδιωτικός οργανισμός στις 12/7/2021 αποφάσισε, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, την τοποθέτηση του κ. Λακκοτρύπη στο διοικητικό του συμβούλιο, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. Η άδεια παραχωρήθηκε στον κ. Λακκοτρύπη από την ειδική επιτροπή στις 7/7/2021.

Οι άδειες που έλαβε για να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ο κ. Λακκοτρύπης μοιραία τέθηκαν στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που παρουσιάζει το αφήγημα περί μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό.

Εγγράφηκε σχετικό θέμα για συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου και την Αλεξάνδρα Ατταλίδου. Για το θέμα του βίντεο και όλες τις πτυχές γίνεται ποινική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας διορίστηκε ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής ο Ανδρέας Πασχαλίδης.

Να σημειωθεί ότι προχθές στην μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα για το σχετικό θέμα: «Μέσα σε ένα διάστημα εννέα μηνών ο κ. Λακκοτρύπης είχε οκτώ αιτήσεις. Χθες τα είδαμε μαζεμένα.(…) Ο κατάλογος, ο οποίος κατέθεσαν χθες δεν συνάδει με τα όσα έχουν αποστείλει στη Βουλή για το 2020, το 2021 και το 2022.

Με βάση το ρεπορτάζ του σταθμού σας και έχω διεξάγει ειδική διερεύνηση ζητώντας από τον αναπληρωτή διευθυντή του κοινοβουλίου να ψάξουν ενδελεχώς τα αρχεία του κοινοβουλίου. Βρήκαν οκτώ αιτήσεις για άδειες, αλλά την εταιρεία χαλκού, την οποία εσείς προβάλατε για τη σχέση της με τον ΑΔΜΗΕ δεν καταφέραμε επ΄ ουδενί να την εντοπίσουμε σε οποιοδήποτε έγγραφο. Κι εδώ υπάρχουν δυο ενδεχόμενα. Ή η άδεια ζητήθηκε, αλλά για κάποιο λόγο δεν ενημερώθηκε το κοινοβούλιο κι αυτό εγείρει ερώτημα γιατί να δοθεί άδεια, αφού με βάση το Νόμο έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν το κοινοβούλιο για κάθε άδεια που εγκρίνεται ή απορρίπτεται. (,,,) Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι δεν έχουν ζητηθεί οι άδειες».

Η κ. Χαραλαμπίδου πρόσθεσε πως έστειλε επιστολές στον κ. Πασχαλίδη, στον Έφορο Φορολογίας και στον αρχηγό Αστυνομίας ζητώντας τους να κάνουν τις δέουσες έρευνες. «Δεν μπορεί από τη στιγμή που ο Νόμος είναι σαφής ότι κατατίθενται στο κοινοβούλιο, να μην υπάρχουν στο κοινοβούλιο», κατέληξε.