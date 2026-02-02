Εκμεταλλεύτηκε ευάλωτη μητέρα που ήρθε στην Κύπρο από το Καμερούν έγκυος και έψαχνε τόπο να μείνει και έπεισε άλλο πρόσωπο να δηλώσει πως ήταν ο πατέρας του παιδιού, ώστε αυτό να λάβει την κυπριακή υπηκοότητα. Όταν καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, ήθελε μέσω έφεσης να μειωθεί η ποινή του υποστηρίζοντας ότι στον «πατέρα» επιβλήθηκε μικρότερη ποινή.

Το Εφετείο όχι μόνο απέρριψε την έφεσή του κρίνοντας ως ορθή την πρωτόδικη απόφαση, αλλά διαπίστωσε ότι δεν άλλαξε οτιδήποτε ώστε να δικαιολογεί τη μείωση της ποινής. Ο αιτητής είχε καταδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, κατόπιν παραδοχής του, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, σκοπός της διάπραξης των αδικημάτων ήταν η έκδοση πιστοποιητικού γέννησης και ταυτότητας ανηλίκου βρέφους με γονείς από το Καμερούν, ώστε να αναγράφεται ως παιδί κύπριου πολίτη, ήτοι του κατηγορούμενου 3. Η μητέρα του ανηλίκου γνώρισε, ενώ ήταν έγκυος, τον εφεσείοντα στο πλαίσιο των προσπαθειών της για εξεύρεση διαμερίσματος για ενοικίαση.

Ο εφεσείων της ανέφερε ότι δεν είχε διαμέρισμα κενό, αλλά μπορούσε να τη βοηθήσει με το να εγγραφεί ως πατέρας του παιδιού της, ώστε αυτό να εγγραφεί ως κύπριος πολίτης και να αποκτήσει μόνιμη διαμονή στην Κύπρο. Ο εφεσείων επικοινώνησε με τον κατηγορούμενο 3, γνωρίζοντας ότι είχε ανάγκη από χρήματα, ζητώντας του να εγγραφεί ως πατέρας του παιδιού. Ο κατηγορούμενος 3 δέχτηκε. Έκαναν όλες τις διαδικασίες έτσι ώστε συνεπεία της ψευδούς παράστασης, εκδόθηκε πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού με το επώνυμο του κατηγορούμενου 3, στο οποίο αναγράφηκε ότι ήταν ο βιολογικός του πατέρας.

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ο κατηγορούμενος 3 προέβη, στο Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας, σε δήλωση με την οποία παραχώρησε την πλήρη κηδεμονία του παιδιού στη μητέρα του. Από τις εν λόγω παρανομίες ο εφεσείων απέσπασε από τη μητέρα του παιδιού το ποσό των €3.200. Εξ αυτού, έδωσε στον κατηγορούμενο 3 το ποσό των €600.

Είναι αρκούντως εύστοχη η παρατήρηση του Εφετείου ότι εν προκειμένω, η διακύβευση της κυπριακής ιθαγένειας και του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή, καθώς και η βλάβη στο ευάλωτο άτομο από το οποίο αποσπάστηκε το ποσό, αποτελούσαν επαρκείς λόγους για την επιβολή της πιο πάνω αυστηρής ποινής, ανεξαρτήτως του ύψους του κέρδους του εφεσείοντα. Πέραν όμως της πιο πάνω εκτίμησής μας, προσθέτουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιστάσεις υπό τις οποίες ελήφθη το όφελος ώστε το ύψος αυτού να εκτιμηθεί υπό το φως του όλου πλαισίου των συνθηκών διάπραξης του αδικήματος. Εν προκειμένω, ο εφεσείων αποκόμισε το ποσόν από άνεργη μητέρα βρέφους, αιτήτρια πολιτικού ασύλου. Υπό το φως των περιστάσεων της υπόθεσης, το όφελος το οποίο αποκόμισε ο εφεσείων ήταν μεγάλο, αν εξετάσει κάποιος την αξία του για το πρόσωπο από το οποίο το απέσπασε.

Βεβαρημένο μητρώο

Τέλος, ως προς το παράπονο του αιτητή ότι σ’ αυτόν επιβλήθηκε πιο αυστηρή ποινή από τον συνεργάτη του, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι αυτός ήταν ο υποκινητής, ενώ ο κατηγορούμενος 3 ήταν ο υποκινούμενος. «Το όλο πλέγμα των παράνομων πράξεων το οποίο περιγράψαμε ανωτέρω ήταν το αποτέλεσμα έμπνευσης και ενορχήστρωσης από πλευράς του εφεσείοντα. Το δε συνολικό οικονομικό όφελος του κατηγορουμένου 3 ήταν €600, έναντι των €3.200 τα οποία αποκόμισε ο εφεσείων. Έτι δε περαιτέρω, σε σχέση με τον κατηγορούμενο 3, λήφθηκε υπόψη μόνο μία υπόθεση (ενώ για τον εφεσείοντα λήφθηκαν υπόψη δύο άλλες υποθέσεις, εκ των οποίων η μία αφορούσε την κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α). Ο κατηγορούμενος 3 είχε λευκό ποινικό μητρώο, ενώ ο εφεσείων είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο, το οποίο, όπως προαναφέραμε, ήταν τέτοιο που δεν άφηνε περιθώριο επιείκειας στο πρωτόδικο Δικαστήριο.