Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε χθες επίσημα ότι κίνησε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Κύπρου, για την αδυναμία ή καθυστέρηση της χώρας να συμμορφωθεί με οδηγίες ή κανονισμούς που σχετίζονται με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών με την ΕΕ και κράτη μέλη αλλά και για τη μη παροχή στοιχείων τραπεζικών συναλλαγών στον OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης).

Από την Κομισιόν στάλθηκαν δύο προειδοποιητικές επιστολές και μία αιτιολογημένη γνώμη, κάτι που σημαίνει πως η Δημοκρατία καλείται τώρα να πείσει τις Βρυξέλλες ότι είναι έτοιμη να τροποποιήσει, εντός χρονοδιαγραμμάτων, τη νομοθεσία για να συμμορφωθεί πλήρως και στις τρεις περιπτώσεις απόκλισης από το ενωσιακό κεκτημένο.

Πού βρήκαν πρόβλημα

Ειδικότερα, οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούν τα ακόλουθα: