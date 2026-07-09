Υπάρχουν ορισμένες αυξομειώσεις στα επιτόκια των νέων στεγαστικών δανείων σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Μάιο του 2026 και αυτό στην πράξη σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερο ανταγωνισμό στα στεγαστικά δάνεια.

Παρότι οι τράπεζες λειτουργούν σε διαφορετικές συνθήκες η κάθε μια και αξιολογούν διαφορετικά τον κίνδυνο κάθε πελάτη, οι αποκλίσεις που δημιουργούνται στις μέσες τιμές δημιουργούν χώρο για διεκδίκηση καλύτερων όρων από τους καταναλωτές. Η εικόνα του Μαΐου επιβεβαιώνει ότι η διαφάνεια στα στοιχεία επιτοκίων -μέσω της Κεντρικής Τράπεζας και των στοιχείων που κοινοποιεί – αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους πελάτες, καθώς τους επιτρέπει να γνωρίζουν καλύτερα πού βρίσκονται οι τιμές της αγοράς και να διαπραγματεύονται πιο αποτελεσματικά.

Για ένα νοικοκυριό που εξετάζει την αγορά κατοικίας, η διαφορά στο επιτόκιο που προσφέρουν οι τράπεζες δεν είναι αμελητέα. Ένα έστω και ελαφρώς χαμηλότερο επιτόκιο μπορεί να μειώσει αισθητά τη μηνιαία δόση και το συνολικό κόστος αποπληρωμής ενός δανείου. Ωστόσο, το τελικό επιτόκιο που προσφέρεται σε κάθε πελάτη εξαρτάται από παράγοντες όπως το εισόδημα, η πιστοληπτική ικανότητα, το ποσό του δανείου και οι εξασφαλίσεις.

Η εικόνα του Μαΐου επιβεβαιώνει ότι η διαφάνεια στα επιτόκια ενισχύει τον ανταγωνισμό, αλλά και ότι οι καταναλωτές χρειάζεται να εξετάζουν περισσότερες από μία προσφορές πριν λάβουν μια οικονομική απόφαση με μακροχρόνιες συνέπειες.

Στα νέα στεγαστικά δάνεια για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, για κατοίκους Ευρωζώνης, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού (νέες εργασίες συμβάσεις) το μέσο επιτόκιο όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο διαμορφώθηκε τον Μάιο στο 3,23%, έναντι 3,10% τον Απρίλιο και 3,09% τον Μάρτιο.

Η εικόνα ανά τράπεζα, όμως, αναδεικνύει σημαντικές διαφορές.

Τον Μάιο, το χαμηλότερο καταγεγραμμένο μέσο επιτόκιο νέων στεγαστικών δανείων εμφανίζεται στην Alpha Bank Cyprus με 2,77%, ακολουθούν η Eurobank Ltd με 3,08%, η Ancoria Bank με 3,20%, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 3,32%, η Τράπεζα Κύπρου με μέσο επιτόκιο 3,44%, ενώ η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως βρίσκεται στο 4,60%. Η διαφορά μεταξύ της χαμηλότερης και της υψηλότερης τιμής είναι στις 1,83 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της έρευνας αγοράς από τους υποψήφιους δανειολήπτες.

Στα στεγαστικά δάνεια που αφορούν επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων συμβάσεων, το μέσο επιτόκιο μειώθηκε τον Μάιο στο 3,15%, από 3,39% τον Απρίλιο και 3,34% τον Μάρτιο. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι μέρος των δανειοληπτών που προχώρησαν σε επαναδιαπραγμάτευση κατάφερε να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους. Παράλληλα, αποτελεί ένδειξη ότι οι πελάτες που είναι ενημερωμένοι για τις συνθήκες της αγοράς μπορούν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Κεντρική Τράπεζα, τα επιτόκια δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού (νέες εργασίες – επαναδιαπραγματεύσεις), το μέσο επιτόκιο στην Alpha Bank Cyprus είναι 2,73%, στην Ancoria Bank και Eurobank Ltd 2,92% και Τράπεζα Κύπρου 3,22%.

Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για τις καταθέσεις νοικοκυριών δείχνουν ότι το μέσο επιτόκιο τον Μάϊο είναι 1,25%, από 1,20% τον Απρίλιο και 1,18% τον Μάρτιο. Στην ευρωζώνη το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά τον Μάϊο ήταν 1,91%, τον Απρίλιο 1,87% και τον Μάρτιο 1,83%.

Στην Alpha Bank Cyprus το μέσο επιτόκιο είναι 1,37%, στην Ancoria Bank 1,23%, στην Εθνική Τράπεζα 1,53%, στην Eurobank Ltd 1,29%, στην Τράπεζα Κύπρου 1%, στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης 0,90%, στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως 1,22% και στην Societe Generale Bank Cyprus 1,14%.

Η διαφορά μεταξύ της υψηλότερης και της χαμηλότερης απόδοσης είναι 0,47 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που σημαίνει ότι η επιλογή τράπεζας μπορεί να επηρεάσει το εισόδημα ενός καταθέτη, ιδιαίτερα όταν αφορά μεγαλύτερα ποσά.