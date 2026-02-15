Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες και προϊόντα, όπως επίσης και την προσωπική εξυπηρέτηση, είμαστε έτοιμοι στην Ancoria Bank να προσελκύσουμε νέους πελάτες, και ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startups, που αναζητούν ένα ευέλικτο μοντέλο τραπεζικής, αναφέρει σε συνέντευξη στο Insider ο νέος διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Μάριος Χατηζκυριάκου.

Υποδεικνύει ότι, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά την τεχνολογία και ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής, που μεταβάλλονται διαρκώς με γρήγορους ρυθμούς, η Ancoria Bank έχει καταφέρει να ψηφιοποιήσει ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει. Ο κ. Χατζηκυράκου επισημαίνει πως λόγω του ότι η Ancoria Bank έχει μικρό δίκτυο καταστημάτων «στη μελλοντική μας στρατηγική εξετάζουμε τη λελογισμένη επέκταση του δικτύου της τράπεζας, λόγω του ότι αντιλαμβανόμαστε την αξία που μπορεί να προσδώσει η προσωπική επαφή με τους πελάτες μας».

Σχετικά με τις αλλαγές στη μετοχική σύνθεση, όταν δοθούν οι εποπτικές εγκρίσεις, ο διευθύνων σύμβουλος της Ancoria Bank σημειώνει ότι «η νέα κεφαλαιουχική επένδυση στην τράπεζα θα αναβαθμίσει τη δυναμική της και ταυτόχρονα θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Θα μας δώσει την ευκαιρία να πρωτοπορήσουμε στον τομέα της τεχνολογίας και να προσφέρουμε σύγχρονα προϊόντα με πολύ ανταγωνιστικούς όρους».

Η Ancoria Bank είναι μια τράπεζα με μικρό μερίδιο αγοράς στην Κύπρο. Σε ποιο κομμάτι τραπεζικής στοχεύετε κατά προτεραιότητα -λιανική ή επιχειρηματική- για να αυξήσετε το μερίδιόσας;

Πρωταρχικός στόχος της Ancoria Bank, ως κυπριακή τράπεζα, παραμένει η στήριξη ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων, αφού και οι δύο αυτοί πυλώνες αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις μιας υγιούς οικονομίας. Η τράπεζα έχει ήδη εξελιχθεί σε αξιόπιστο εταίρο των πελατών της, οι οποίοι νιώθουν εμπιστοσύνη και σιγουριά για όλες τις χρηματοοικονομικές τους ανάγκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών μας, με κύριους γνώμονες τη διαφάνεια και τις απλοποιημένες διαδικασίες, κάτι που ήδη χαρακτηρίζει την τράπεζα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες και προϊόντα, όπως επίσης και την προσωπική εξυπηρέτηση, είμαστε έτοιμοι να προσελκύσουμε νέους πελάτες και ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startups, που αναζητούν ένα ευέλικτο μοντέλο τραπεζικής.

Πώς βλέπετε την αναδιάταξη του τραπεζικού χάρτη της Κύπρου, μετά τις εξαγορές που έχουν γίνει και ποιος ο ρόλος των μικρότερων τραπεζών σε μια περιορισμένη αγορά όπως είναι η κυπριακή;

Οι πρόσφατες εξαγορές στον τραπεζικό τομέα όντως περιορίζουν τις επιλογές για τους πελάτες και σε κάποιο βαθμό τον υγιή ανταγωνισμό. Μια μικρή, κυπριακή τράπεζα, που βασίζεται στην τεχνολογία, είναι ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της, κάτι που άλλωστε η Ancoria Bank έχει αποδείξει στα δέκα χρόνια λειτουργίας της. Προσφέροντας ευέλικτες επιλογές σε καταθέτες, δανειολήπτες και επιχειρήσεις, η Ancoria Bank μπορεί να αντικαταστήσει, ή ακόμα και να συμπληρώσει, τις σχέσεις τους με τους μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς.

Είναι γνωστό ότι αν δοθούν οι εποπτικές εγκρίσεις θα υπάρξουν νέες μετοχικές αλλαγές στην Ancoria Bank, που σηματοδοτούν μια αμιγώς κυπριακή τράπεζα, καθώς οι υφιστάμενοι Κύπριοι μέτοχοι θα αυξήσουν σημαντικά το ποσοστό τους. Εκτιμάτε ότι το νέο πλάνο της τράπεζας θα έχει άλλους στόχους στρατηγικής ανάπτυξης για να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής;

Η Ancoria Bank είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής, αφού έχει κτιστεί από την αρχή με γερά θεμέλια και σταθερή πορεία ανάπτυξης. Έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της, να είναι ανταγωνιστική και να επαναπροσδιορίσει την παραδοσιακή τραπεζική μέσα από την εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας.

Η καινοτομία, η διαφάνεια, η ακεραιότητα, καθώς και η δέσμευση να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πελατών μας, είναι μέρος της φιλοσοφίας μας.

Με τη νέα μετοχική σύνθεση, οι αξίες μας θα παραμείνουν αμετάβλητες και θα βρίσκονται στο κέντρο των ενεργειών και της στρατηγικής μας. Η νέα κεφαλαιουχική επένδυση στην τράπεζα θα αναβαθμίσει τη δυναμική της και ταυτόχρονα θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Θα μας δώσει την ευκαιρία να πρωτοπορήσουμε στον τομέα της τεχνολογίας και να προσφέρουμε σύγχρονα προϊόντα με πολύ ανταγωνιστικούς όρους.

Τα τρία καταστήματα που έχει η Αncoria Bank είναι αρκετά για να διεκδικήσει η τράπεζα αύξηση του μεριδίου και να είναι ανταγωνιστική; Υπάρχει πλάνο αύξησης των καταστημάτων και του προσωπικού;

Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά την τεχνολογία και ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής, που μεταβάλλονται διαρκώς με γρήγορους ρυθμούς, η Ancoria Bank έχει καταφέρει να ψηφιοποιήσει ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει. Με αυτόν τον τρόπο έχει καταφέρει να εξυπηρετεί ποιοτικά πελάτες, οι οποίοι δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε ένα από τα τραπεζικά κέντρα.

Αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι η δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού μέσα από την εφαρμογή myAncoria, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επίσκεψη σε ένα από τα τραπεζικά κέντρα. Αυτή η φιλοσοφία έχει εξελιχθεί περεταίρω με το άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης μέσα από την εφαρμογή, αλλά και με την πλήρως ψηφιακή αίτηση για Digital Δάνειο, όπου πάλι δεν απαιτείται επίσκεψη στην τράπεζα, ούτε καν για την υπογραφή συμβολαίων. Στη μελλοντική μας στρατηγική εξετάζουμε τη λελογισμένη επέκταση του δικτύου της τράπεζας, λόγω του ότι αντιλαμβανόμαστε την αξία που μπορεί να προσδώσει η προσωπική επαφή με τους πελάτες μας.

Οι επενδύσεις που χρειάζονται για την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τα συστήματα ασφάλειας διαδικτύου και την συμμόρφωση με εποπτικούς κανόνες, εκτιμάται ότι μπορούν να αντέξουν αυτό το μεγάλο κόστος οι μικρές τράπεζες ή αναγκαστικά θα οδηγηθούν σε συνενώσεις με άλλες τράπεζες;

Η Ancoria Bank, από την αρχή της λειτουργίας της, έχει επενδύσει στη σωστή χρήση της τεχνολογίας με υπηρεσίες και προϊόντα χρήσιμα και κατανοητά για τους πελάτες της, ανατρέποντας τα παραδοσιακά τραπεζικά δεδομένα. Άλλωστε, αναβαθμίζεται συνεχώς, βρίσκοντας τρόπους να ενισχύσει τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Ιδιαίτερα με την ανάπτυξη και ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας, οι εξελίξεις δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης στον κυπριακό τραπεζικό τομέα.

Συμπερασματικά, η σωστή και συνεπής χρήση της τεχνολογίας έχει λειτουργήσει καταλυτικά στο να εξισώσει τις τράπεζες, δίνοντας ευκαιρίες ανάπτυξης, χωρίς να απαιτούνται ανελαστικές και μη παραγωγικές δαπάνες.