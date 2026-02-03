Τη θέση ότι οι θηροφύλακες έχουν στοχοποιηθεί από το οργανωμένο έγκλημα, εκφράζει η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η συντεχνία «καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη νέα, θρασύδειλη επίθεση εναντίον συναδέλφου μας, που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν εγκληματικά στοιχεία παρέδωσαν στις φλόγες το προσωπικό του όχημα, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη νέα, θρασύδειλη επίθεση εναντίον συναδέλφου μας, που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν εγκληματικά στοιχεία παρέδωσαν στις φλόγες το προσωπικό του όχημα, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς. Η ενέργεια αυτή δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν, πλέον, ενδείξεις και υποψίες ότι συνδέεται άμεσα με την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του συναδέλφου, επιβεβαιώνοντας ότι οι Θηροφύλακες έχουν στοχοποιηθεί από το οργανωμένο έγκλημα, σε έναν ακήρυχτο πόλεμο που μαίνεται ανεξέλεγκτος.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται με τον πλέον τραγικό τρόπο, ξυπνώντας εφιαλτικές μνήμες. Δεν λησμονούμε ότι η Υπηρεσία μας έχει ποτιστεί με το αίμα του αείμνηστου Προϊσταμένου της, Σάββα Σάββα, ο οποίος δολοφονήθηκε άνανδρα το 1999, όταν ο υπόκοσμος ανατίναξε το όχημά του. Από τότε μέχρι σήμερα, ο κατάλογος των επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς και εμπρησμούς εναντίον Θηροφυλάκων παραμένει μια ανοιχτή πληγή. Το Κράτος γνώριζε και γνωρίζει. Η ανοχή στη βία κατά των ανθρώπων που προστατεύουν τον φυσικό πλούτο του τόπου ισοδυναμεί με συνενοχή στην επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων

Το πλέον ανησυχητικό και εξοργιστικό στοιχείο, ωστόσο, είναι η διαφθορά και η διαρροή πληροφοριών εκ των έσω. Οι κακοποιοί δεν δρουν στα τυφλά, αλλά φαίνεται να γνωρίζουν με ανατριχιαστική ακρίβεια το πρόγραμμα κινήσεών μας, τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, καθώς και προσωπικά δεδομένα, όπως το πότε βρισκόμαστε στις οικίες μας και πότε απουσιάζουμε. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής βρισκόμαστε παγιδευμένοι ανάμεσα σε δύο μέτωπα: από τη μια τα αδίστακτα εγκληματικά κυκλώματα και από την άλλη τους «δούρειους ίππους» εντός της Υπηρεσίας, που πληροφορούν τον υπόκοσμο αφήνοντάς μας εκτεθειμένους.

Εδώ και ένα ολόκληρο έτος, από τον Ιανουάριο του 2025, έχουμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών και τη Διεύθυνση της Υπηρεσίας, καταγγέλλοντας εγγράφως τη διαφθορά και υποβάλλοντας εισηγήσεις. Αντί ουσιαστικής παρέμβασης, εισπράξαμε απαξίωση και εκκωφαντική σιωπή, καθώς κανείς στα ανώτατα δώματα δεν τολμά να αγγίξει το «καυτό σίδερο» της διαπλοκής. Η ατιμωρησία έχει αποθρασύνει τους εγκληματίες, καθιστώντας τους ξυλοδαρμούς, τις συμπλοκές και τις κακόβουλες ενέργειες μια τραγική «ρουτίνα», ενώ τα αιτήματα για την ασφάλεια και την υγεία μας εκκρεμούν αδικαιολόγητα από το 2019, με την αδιαφορία να πρυτανεύει και τις διαδικασίες να κινούνται με ρυθμούς χελώνας.

Είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης και όχι απλής διεκδίκησης. Το «καράβι» της Υπηρεσίας Θήρας μπάζει νερά από παντού και οδηγείται στα βράχια εξαιτίας της ανευθυνότητας, της προχειρότητας και της εγκληματικής κωλυσιεργίας των αρμοδίων. Αντί να επιλυθούν τα φλέγοντα ζητήματα που απειλούν τη σωματική μας ακεραιότητα, η Διοίκηση αναλώνεται σε αλλαγές ωραρίων, αγνοώντας την ουσία. Απαιτούμε άμεση εκπαίδευση από την Αστυνομία, θεσμοθέτηση της οπλοφορίας επί 24ωρου βάσεως για αυτοάμυνα, σύσταση ουλαμού πάταξης της λαθροθηρίας από αδιάφθορους λειτουργούς και δημιουργία επιχειρησιακών πρωτοκόλλων που σήμερα είναι ανύπαρκτα.

Προειδοποιούμε τους κυρίους αρμοδίους ότι κρίνονται επιεικώς απαράδεκτοι και φέρουν ακέραια την ευθύνη για ό,τι συμβεί από εδώ και στο εξής. Η ανοχή τελείωσε. Δεν θα περιμένουμε να θρηνήσουμε θύματα για να τρέξουν κατόπιν εορτής να διορθώσουν τα αδιόρθωτα. Απαιτούμε ριζοσπαστικές λύσεις και κάθαρση τώρα, με πρώτο γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη φωνή των εργαζομένων που μάχονται στην πρώτη γραμμή.