Eπιβεβαίωσε ότι έδωσε κατάθεση χθες στην Αστυνομία σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος για τη διάπραξη σοβαρού αδικήματος ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου.

Μιλώντας στον Άλφα για την δική του καταγγελία κατά του Φαίδωνος, 10 χρόνια πριν, περί «βιαστή και εκβιαστή» και αν έχει προχωρήσει σε πράξεις προς αυτή την κατεύθυνση και αν κατήγγειλε αυτά που είχε αναφέρει, ανέφερε ότι «εγώ τα κατήγγειλα από την τηλεόραση στην εκπομπή που υπήρχε τότε στο ΡΙΚ. Δεν ένιωθα ότι χρειαζόταν να κάνω άλλη καταγγελία».

Πρόσθεσε ότι «τότε με την καταγγελία μου τον προκάλεσα να με πάρει δικαστήριο για να του το αποδείξω ενώπιον δικαστηρίου. Ούτε με πήρε, ούτε κινήθηκε εναντίον μου». Όσον αφορά την μαρτυρία που έδωσε χθες στην Αστυνομία και αν αυτή μπορεί να στοιχειοθετεί απάντησε ότι «δεν μπορώ να εκφράσω αυτή τη θέση. Εγώ είπα ότι πιστεύω ότι είναι ορθά».

Για το αν έχει επικοινωνήσει με το φερόμενο θύμα που του εκμυστηρεύτηκε την σχετική καταγγελία, ο κ. Αριστοδήμου απάντησε «δεν έχω έρθει σε επαφή με κανένα άλλο άτομο. Είναι υπόθεση που αναφερόταν σε εκείνη την εποχή (σ.σ το 2016)».

«Ήμουν πρόθυμος, όπως είχα πει, να αναφέρω τα αναφερόμενα μου και στην τηλεόραση σε οποιαδήποτε Αρχή», προσθέτοντας ότι «κατά την άποψη μου η κατάθεση μου ήταν συγκεκριμένη».

Σε τοποθέτηση του στο Σίγμα, και ερωτηθείς αν μίλησε στην κατάθεση του και για άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην καταγγελία, ο κ. Αριστοδήμου απάντησε ότι «είχαν γνώση και άλλα πρόσωπα, τα οποία ανέφερα στην κατάθεση μου». Για το αν θα κληθούν και άλλα πρόσωπα να καταθέσουν συμπληρωματικά, είπε «πιστεύω ναι», για να προσθέσει ότι «δεν ξέρω αν θα με καλέσουν για συμπληρωματική κατάθεση».