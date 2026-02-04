Την έγκριση προγράμματος υποτροφιών για τη στήριξη αποφοίτων του Λύκειο Κάτω Πύργου με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις αποφάσισε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την απόφαση, δικαιούχοι των υποτροφιών θα είναι απόφοιτοι που επιτυγχάνουν βαθμό 17,5 και άνω.

Σε δήλωσή του μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μία πρόταση που έχει καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού της Κυβέρνησης για αναζωογόνηση της περιοχής της Τηλλυρίας.

«Αναγνωρίζοντας την ανάγκη στοχευμένης στήριξης των μαθητών του Λυκείου Κάτω Πύργου, αποφασίσαμε ως Υπουργικό Συμβούλιο να ενσωματωθεί στο Σχέδιο Δράσης για την Τηλλυρία ένα πρόγραμμα υποτροφιών για στήριξη των αποφοίτων, οι οποίοι θα έχουν βαθμό 17,5 και άνω», είπε ο κ. Κεραυνός, προσθέτοντας ότι αυτό το σχέδιο θα εφαρμόζεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει τις απαραίτητες πρόσθετες δαπάνες στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

ΚΥΠΕ