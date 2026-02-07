Αντίστροφα μετρά η πόλη της Λεμεσού για τη μεγάλη εκδήλωσή του Καρναβαλιού της. Οι προετοιμασίες βρίσκονται στο ζενίθ, με τον Δήμο Λεμεσού να δηλώνει πανέτοιμος για ακόμη μία χρονιά, υποσχόμενος στους λάτρεις του καρναβαλιού ένα δεκαήμερο γλεντιού, γεμάτο χρώματα, διασκέδαση και παλμό.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες εστιατόρια, μπαράκια, καφετέριες, καταστήματα και ξενοδοχεία έχουν μπει σε ρυθμούς προετοιμασιών, ώστε να εξυπηρετήσουν τις χιλιάδες καρναβαλιστές της Λεμεσού αλλά και ολόκληρης της Κύπρου. Σχεδόν όλα έχουν ήδη γεμίσει με προκρατήσεις, κάνοντας την αναζήτηση θέσεων εξαιρετικά δύσκολη!

Μιλώντας στο philenews, η λειτουργός των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, Σκεύη Αντωνιάδου, ανέφερε ότι από τις 12 Φεβρουαρίου η πόλη μπαίνει και επίσημα σε καρναβαλίστικους ρυθμούς. «Το Λεμεσιανό είναι το καρναβάλι όλης της Κύπρου και η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους να έρθουν στην πόλη μας», σημείωσε.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, με τα εργαστήρια να εργάζονται πυρετωδώς για την τοποθέτηση των καρναβαλίστικων φιγούρων στους δρόμους, αλλά και του νέου διάκοσμου στον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου και σε άλλα σημεία της πόλης.

Φέτος, το Λεμεσιανό Καρναβάλι παρουσιάζεται πιο δυναμικό, ανανεωμένο και εμπλουτισμένο, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες, αλλά διατηρώντας τα αυθεντικά και ιστορικά στοιχεία του θεσμού όπως σατυρικά άρματα, πελλόμασκες, χειροποίητες στολές και μεγάλους χορούς. Το αποκριάτικο πνεύμα διαχέεται σε ολόκληρη την πόλη, με δράσεις και κανταδόρους σε γειτονιές όπως η Αγία Φύλα, ο Άγιος Νικόλαος και η Μέσα Γειτονιά.

Η Τσικνοπέμπτη στη Λεμεσό είναι άλλη ιστορία, όπως λέει χαριτολογώντας η κ. Αντωνιάδου. Από το πρωί, οι πολίτες γεμίζουν τους δρόμους, ανάβουν φουκούδες και φυσικά κερνούν χωρίς σταματημό! Η πόλη πλημμυρίζει από κέφι από νωρίς, οι πλατείες στο κέντρο ζωντανεύουν, γεμάτες μουσική, χρώμα και γέλια, και η διάθεση ανεβαίνει όσο περνά η μέρα, συνεχίζοντας ασταμάτητα μέχρι αργά το βράδυ.

Ντύνεται στο Δημαρχείο η Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας

Στις 19:00 η Βασίλισσα του Καρναβαλιού, Αμαρυλλίς Κυριάκου, ντύνεται στο Δημοτικό Μέγαρο. Ακολούθως, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, η Βασιλική Οικογένεια, η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, οι Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών και οι Μαζορέττες Λεμεσού ξεκινούν πομπή από το Δημοτικό Μέγαρο με κατεύθυνση το Διοικητήριο. Στην Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου θα τους υποδεχθεί η ομάδα κρουστών Batukinio, για να ακολουθήσει η τελετή στέψης.

Για τη διοργάνωση του καρναβαλιού εργάζεται ακούραστα εδώ και μήνες μια μεγάλη ομάδα του Δήμου. Όπως ανέφερε η κ. Αντωνιάδου, φέτος θα παρελάσουν πάνω από 110 ομάδες, ενώ θα συμμετέχουν και πολλές ομάδες πεζών καρναβαλιστών, με την εκτίμηση ότι η συμμετοχή θα ξεπεράσει το περσινό ρεκόρ. Επιπλέον, ο Δήμος Λεμεσού θα συμμετέχει με τέσσερα σατυρικά άρματα, εκτός από τα άρματα των ιδιωτών και των κανταδόρων, κάνοντάς το καρναβάλι φέτος ακόμα πιο εντυπωσιακό και πολυδιάστατο.

Οι υπόλοιπες ημέρες στη Λεμεσό θα είναι γεμάτες μουσική, με την κ. Αντωνιάδου να τονίζει ότι δεν θα λείπει η καντάδα, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, επισημαίνοντας πως είναι το μοναδικό καρναβάλι στο οποίο οι κανταδόροι συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις.

Από το Λεμεσιανό Καρναβάλι δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι χοροί και οι διαγωνισμοί, όπως ο «Χορός της Τρίτης» στην Πλατεία του Κάστρου, καθώς και οι διαγωνισμοί Πελλόμασκας και Έξυπνης Μάσκας.

Για άλλη μία χρονιά, ο Χαρουπόμυλος Λανίτη ζωντανεύει, καθώς έχουν προγραμματιστεί από τον Δήμο αρκετές εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, πάρτι και μουσικές βραδιές με καρναβαλίστικο ξεφάντωμα. Ο χώρος θα διαμορφωθεί επίσης σε μουσική σκηνή για παλιές καντάδες και καρναβαλίστικα τραγούδια. Επιπρόσθετα, θα φιλοξενηθούν έκθεση γελοιογραφίας και έκθεση φωτογραφίας.

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης θα λειτουργήσει εργαστήρι πελλόμασκας και κατασκευής χειροποίητων καπέλων, ενώ στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με παιδικές χορωδίες και καρναβαλίστικα τραγούδια.

Ξεχωριστή θέση στο Λεμεσιανό Καρναβάλι, όπως αναφέρει η κ. Αντωνιάδου, κατέχει η βραδινή καρναβαλίστικη ποδαράτη, η οποία αποτελεί ακόμη μία εντυπωσιακή εκδήλωση, με εκκίνηση το Διοικητήριο και κατάληξη την Πλατεία του Κάστρου. Φέτος, η δράση έχει το σύνθημα «Νυχτερινά Μασκαροπερπατήματα», με τη συμμετοχή της ομάδας κρουστών Batukinio και των Μαζορεττών Λεμεσού, ενώ θα προπορεύεται η Βασίλισσα του καρναβαλιού.

Αποκορύφωμα η μεγάλη παρέλαση

Η κορύφωση έρχεται το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, με τη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση που θα ξεκινήσει στη μία το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Οι δρόμοι κλείνουν από νωρίς και η παρέλαση ξεκινά από τον κυκλικό κόμβο Αγίου Νικολάου και καταλήγει στα φώτα τροχαίας Πολεμιδιών (Fairways).

Το καρναβάλι ολοκληρώνεται το βράδυ στις 21:00 με τον υπαίθριο καρναβαλίστικο χορό στο Παλιό Λιμάνι, όπου οι καρναβαλιστές αποχαιρετούν τη γιορτή με πανηγυρικό χορό, κέφι και ρυθμό.

Οικονομική ένεση στην πόλη

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η οικονομική διάσταση του καρναβαλιού, τονίζει η πολιτιστική λειτουργός του Δήμου Λεμεσού, Σκεύη Αντωνιάδου. Από τον Νοέμβριο, ξεκινούν οι προετοιμασίες για υφασματοπώλες, ράφτες, καλλιτέχνες και μακιγιέρ, ενώ εστιατόρια, καφετέριες και ξενοδοχεία έχουν ήδη γεμίσει με προκρατήσεις. Παράλληλα, στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα εργάζονται τραγουδιστές, οργανοπαίκτες, φωτιστές και ηχολήπτες, καθιστώντας το καρναβάλι μια τεράστια οικονομική ένεση για την πόλη, με θετικά αποτελέσματα για την τοπική αγορά και την επιχειρηματικότητα.

Τέλος, φέτος ο Δήμος Λεμεσού προχωρά σε μια συνειδητή επιλογή με σεβασμό τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς τους πολίτες, αποφασίζοντας να μην παραχωρήσει άδειες πλανόδιας πώλησης για σπρέι. Αντίθετα, επιτρέπεται η χρήση σερπαντίνων και χαρτοπόλεμου. Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα επιστροφής στις παλιές καρναβαλίστικες συνήθειες, προτρέποντας μικρούς και μεγάλους να διασκεδάσουν υπεύθυνα.