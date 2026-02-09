Θαμώνες του Σωματείου Δόξα Στροβόλου καταγγέλλουν πως δέχθηκαν επίθεση από άτομο γνωστό στις Αρχές το βράδυ της Κυριακής, με την Αστυνομία να τον καταζητεί.

Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας “Κάτοικοι Στροβόλου”, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης διέφυγε και καταζητείται όπως επιβεβαίωσε στο philenews η Αστυνομία. Μάλιστα, σημειώνεται ότι τα κίνητρα της επίθεσης, ενδεχομένως, να είναι πολιτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο καταγγέλλων την επίθεση πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης συγκεκριμένου προσώπου.

Η ανάρτηση

“Κτυπήθηκαν χθες το βράδυ 8/2/26 θαμώνες της Δόξας Στροβόλου από άτομο γνωστό στις Αρχές για τη δράση του. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι τραυματίες. Ο δράστης διέφυγε και καταζητείται. Πολιτικά πιθανώς το κίνητρα.

Επίθεση για δεύτερη φορά από γνωστό άτομο για τη δράση του δέκτηκαν οι θαμώνες του ιστορικού σωματείου της Δόξας Στροβόλου, κυρίως ηλικιωμένοι. Σε έξαλλη κατάσταση και αναίτια ο δράστης φώναζε, απειλούσε και κτυπούσε θαμώνες. Όταν είδε τους φάρους του περιπολικού είπε σε θαμώνες: “Πείτε τους να μεν δώκουν κατάθεση ιδάλλως εν να τους ισκωτώσω” και μπήκε στο αυτοκίνητο και διέφυγε.

Υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στο χώρο και η αστυνομία επεξεργάζεται το υλικό και παίρνει καταθέσεις.

Το ίδιο συνέβη πριν από μερικές μέρες από το ίδιο άτομο. Συνελήφθη αλλά η αστυνομία ισχυρίζεται ότι τον άφησε ελεύθερο το Δικαστήριο και συνέχισε τη δράση του. Να σημειωθεί ότι κατα τη διάρκεια της σύλληψης είπε στους αστυνομικούς “Έχω τον Υπουργό στη γραμμή….θέλει να σας μιλήσει.”

Το θέμα ίσως πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε περίπτωση που διαφανεί ότι οι επιθέσεις γίνονται για προεκλογικούς λόγους, αφού το άτομο αυτό λέει δημόσια ότι ανήκει σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, έχει στενές επαφές με υποψήφιο βουλευτή στη Λευκωσία, θέλει το χώρο αυτό υπό τον έλεγχό του και θεωρεί ότι έχει πλήρη κάλυψη στις ενέργειές του. Ο ίδιος περηφανεύεται ότι μπαινοβγαίνει στο γραφείο αρχηγού πολιτικού κόμματος και πιθανό η επίθεση να εμπεριέχει αμφίδρομη εξυπηρέτηση συμφερόντων. Η δε σύζυγός του, ήταν υποψήφια στις τελευταίες εκλογές με αυτό το κόμμα”.