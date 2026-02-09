Η εικόνα που καταγράφεται σήμερα στον τομέα της ευημερίας των ζώων αναδεικνύει σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα όπως τον μεγάλο αριθμό γατών και μη δεσποζόμενων σκύλων, λόγω ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής, χαμηλά ποσοστά σήμανσης και καταγραφής στο εθνικό μητρώο, αδυναμίες στην έγκαιρη εφαρμογή της νομοθεσίας, αυξημένα φαινόμενα εγκατάλειψης και κακοποίησης, καθώς και ελλείψεις σε υποδομές φιλοξενίας και δημόσιας κτηνιατρικής φροντίδας, δήλωσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου της, η κ. Θεοδοσίου μιλούσα στην κοινωνική θεατρική παράσταση «Μέχρι να μείνω», την Κυριακή στη Λάρνακα.

Όπως αναφέρεται, η Επίτροπος αναφέρθηκε ακόμα σε ολοκληρωμένο Σχέδιο Μέτρων και Δράσεων για την ευημερία σκύλων και γατών, που ετοίμασε το γραφείο της και το οποίο έχει υποβληθεί στα αρμόδια Υπουργεία προς εξέταση (Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης).

Το σχέδιο, σύμφωνα με την κ. Θεοδοσίου, περιλαμβάνει συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις, όπως εκστρατείες μαζικής στείρωσης και σήμανσης, ενίσχυση και αδειοδότηση ιδιωτικών καταφυγίων, καθώς και την προώθηση της δημιουργίας περιφερειακών υποστατικών προσωρινής φύλαξης από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρόσθεσε ακόμα ότι δίνεται έμφαση στην ενισχυμένη επιβολή της νομοθεσίας και των κυρώσεων, στη δημιουργία δομών δημόσιας κτηνιατρικής φροντίδας και στην ίδρυση δημοτικών κτηνιατρείων, τόσο για αδέσποτα ζώα όσο και για ζώα κηδεμόνων που ανήκουν σε οικονομικά ευάλωτες ομάδες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, η ενδυνάμωση των υφιστάμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών, της Αστυνομίας για τα Ζώα και των λοιπών σχετικών δομών των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών, καθώς και η δημιουργία κρατικού μηχανισμού συντονισμού και εποπτείας, η εκπαίδευση του κοινού σε θέματα υπεύθυνης ιδιοκτησίας και σεβασμού προς τα ζώα, και η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για καταχώριση καταγγελιών, παρακολούθηση διαπεραίωσης υποθέσεων κακοποίησης και άλλων συναφών θεμάτων, πρόσθεσε.

Σημείωσε ακόμα ότι στην προσπάθεια αυτή, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός και ότι οι δήμοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη, στη διαχείριση και στη βελτίωση των συνθηκών ευημερίας των ζώων.

Παράλληλα, είπε συνεχίζοντας βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, αναμένοντας με αισιοδοξία την υπερψήφιση του τροποποιητικού περί Σκύλων Νόμου, ο οποίος αφορά πρωτίστως την τοπική Αυτοδιοίκηση και αποσκοπεί στην παροχή πιο αποτελεσματικών εργαλείων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

«Φιλοδοξούμε ότι η ψήφισή του θα ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο, μέσα από τροπολογίες που στοχεύουν στη βελτίωση των κανονισμών για την ιδιοκτησία, την προστασία και την ευημερία των σκύλων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο καθορισμός ορίου αριθμού κατοικίδιων ανά νοικοκυριό, με εξαιρέσεις για όσους ήδη έχουν περισσότερα, καθώς και η επιβολή προστίμων, χρηματικών ποινών και διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις», διευκρίνισε η Επίτροπος.

Το σημαντικότερο, είναι ότι ο νόμος προβλέπει την αφαίρεση της ευθανασίας, με εξαίρεση τις ακραίες περιπτώσεις, όταν ένα ζώο αποδεδειγμένα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο ή υποφέρει από χρόνιες και μη αναστρέψιμες παθήσεις, είπε.

Τα καθαρά έσοδα από τις παραστάσεις διατίθενται αποκλειστικά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων.

ΚΥΠΕ