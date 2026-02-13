Την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή της για τις αυξανόμενες καταγγελίες που αφορούν εξαφανίσεις γάτων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου, καλώντας τις αρμόδιες Αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε διερεύνηση των περιστατικών.

Σύμφωνα με την οργάνωση, τα περιστατικά προκαλούν έντονη αναστάτωση στους πολίτες και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα ως προς την προστασία και την ευημερία των ζώων. Όπως επισημαίνεται, η κακοποίηση, η παράνομη παγίδευση ή η απομάκρυνση ζώων αποτελούν απαράδεκτες πρακτικές, που παραβιάζουν τόσο τη νομοθεσία όσο και τις βασικές αρχές μιας σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας.

Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι η προστασία των ζώων δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και δείκτης κοινωνικής ευαισθησίας και ανθρωπιάς. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν σε βάθος όλες τις σχετικές καταγγελίες, να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να διασφαλίσουν την απόδοση ευθυνών όπου προκύπτουν.

Παράλληλα, ζητείται η ενίσχυση των ελέγχων και η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης, ώστε να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου απευθύνει επίσης έκκληση προς το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση και να αναφέρει οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές, τονίζοντας ότι η συνεργασία πολιτών, οργανώσεων και κράτους είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία των ανυπεράσπιστων ζώων.

Καταληκτικά, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, επισημαίνοντας ότι η προστασία των ζώων αποτελεί ευθύνη όλων και βασικό στοιχείο ενίσχυσης της φιλοζωικής κουλτούρας στην κοινωνία.