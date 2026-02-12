Ύποπτο πρόσωπο ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία σε σχέση με την εξαφάνιση γατών από τον εξωτερικό χώρο υπεραγοράς στη Λευκωσία τον Ιανουάριο, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε στις 25 του μήνα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας, από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της περιοχής και τα υπό εξέταση στοιχεία καταγράφεται πρόσωπο να τοποθετεί κλουβιά έξω από το κατάστημα και να παγιδεύει γάτο, τον οποίο στη συνέχεια τοποθέτησε σε όχημα.

Η γυναίκα έχει εντοπιστεί και αναμένεται να κληθεί για κατάθεση. Η καταγγελία υποβλήθηκε από πολίτη, ο οποίος ανέφερε ότι ήταν το πρώτο πρόσωπο που διαπίστωσε την εξαφάνιση των γάτων.