Σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του εργαζόμενου, ο οποίος τραυματίστηκε σε εργατικό ατύχημα στην Πάφο την Τετάρτη και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Η Αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άντρας ηλικίας 24 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εργασίας του, χθες στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 24χρονος φέρεται να εργαζόταν στην οροφή κτηρίου στην Πάφο, από όπου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατέπεσε στο έδαφος, από ύψος 11 μέτρων περίπου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του ως σοβαρή, ωστόσο εκτός άμεσου κινδύνου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 24χρονος φέρει τραύματα στον αυχένα και στη λεκάνη, τραύμα στο κεφάλι, καθώς και θλάσεις στους πνεύμονες. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

ΚΥΠΕ