Η Αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας, διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άντρας ηλικίας 21 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εργασίας του, σήμερα [18/02] στην Πάφο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 21χρονος ασχολείτο με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγη κτηρίου, από όπου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατέπεσε στο έδαφος, από ύψος 11 μέτρων περίπου.

Μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, για ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η Αστυνομία από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ο 21χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται ως κρίσιμη.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.