Δεν προτίθεται, στο παρόν στάδιο, να προχωρήσει σε ειδική νομοθετική ρύθμιση για τη δραστηριότητα των influencers το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, όπως αναφέρει ο αρμόδιος Υπουργός Μιχάλης Δαμιανού.

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτημα του βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργου Κουκουμά σχετικά με τις δραστηριότητες των influencers και την εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας, ο Υπουργός εξήγησε ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) έχει μελετήσει με προσοχή τα ευρήματα της συγκριτικής μελέτης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οπτικοακουστικών Μέσων του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «National rules applicable to influencers», που αφορά το νομικό καθεστώς των επηρεαστών γνώμης.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι η υφιστάμενη κυπριακή νομοθεσία παρέχει ήδη το αναγκαίο πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών.

Εξήγησε ότι οι influencers, ως δημιουργοί περιεχομένου που προωθούν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, θεωρούνται «εμπορευόμενοι» βάσει της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021 (Ν. 112(Ι)/2021), και ιδιαίτερα με τις πρόνοιες που αφορούν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Ο Υπουργός επισημαίνει ότι το σχετικό Μέρος του Νόμου αποτελεί πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία 2005/29/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στις συναλλαγές και την προστασία ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά.

Παράλληλα, η ΥΠΚ έχει θέσει το ζήτημα στις προτεραιότητές της και, σε συνεργασία με τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης (ΦΕΔ), έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών. Μεταξύ άλλων, έχει διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό προς influencers με οδηγίες για τη σαφή γνωστοποίηση του εμπορικού χαρακτήρα των αναρτήσεών τους, έχουν ενημερωθεί επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί τους, ενώ έχει εκδοθεί Οδηγός για το Influencer Marketing, βασισμένος σε διεθνή πρότυπα. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκστρατεία προς τους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν εμπορικές αναρτήσεις μέσω σχετικών σημάνσεων όπως #ad, #Paidpartnership ή «συνεργασία επί πληρωμή».

Αυτεπάγγελτες έρευνες για τη δράση influencers

Τέλος, ο Υπουργός αναφέρει ότι η ΥΠΚ έχει προχωρήσει και σε αυτεπάγγελτες έρευνες για τη δράση influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξετάζοντας κατά πόσο οι αναρτήσεις τους αποκαλύπτουν ξεκάθαρα τον εμπορικό τους χαρακτήρα ή περιλαμβάνουν παραπλανητικούς ισχυρισμούς που ενδέχεται να επηρεάσουν τις καταναλωτικές αποφάσεις του κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του 2025, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σε συνεργασία με τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης, έχει προχωρήσει σε στοχευμένους ελέγχους σε λογαριασμούς influencers σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η ΥΠΚ υλοποίησε πρώτο κύκλο ερευνών σε λογαριασμούς με υψηλή αναγνωρισιμότητα, προωθώντας 14 προειδοποιητικές επιστολές και εκδίδοντας μία διοικητική απόφαση για επιβολή προστίμου. Σε δεύτερο κύκλο ελέγχων, με έμφαση σε λογαριασμούς με σημαντική απήχηση σε νέους ηλικίας 18-25 ετών, προωθήθηκαν έξι προειδοποιητικές επιστολές.