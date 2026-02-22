Σε δραστικά μέτρα προχωρούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, θέτοντας ολόκληρη την επικράτεια σε καθεστώς αυστηρής καραντίνας μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε Λιβάδια και Ορόκλινη. Η κατάσταση κρίνεται πλέον ως εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι τελευταίοι έλεγχοι έδειξαν ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί ραγδαία, με νέα θετικά κρούσματα να εντοπίζονται σε σειρά γειτονικών μονάδων στην περιοχή των Λιβαδιών.

Με κύριο στόχο την αποφυγή της «καμένης γης», η κυβέρνηση δεν επιτρέπει τις μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών χωρίς προηγούμενη έγκριση. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, «οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν πως, στο πλαίσιο των μέτρων ελέγχου και περιορισμού της διασποράς του παθογόνου παράγοντα του Αφθώδους Πυρετού απαγορεύονται, ανά το παγκύπριο, οι όποιες μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών, περιλαμβανομένης της βόσκησης εκτός των κτηνοτροφικών υποστατικών, χωρίς την πρότερη παραχώρηση σχετικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες», προστίθεται. Σημειώνεται ότι η απαγόρευση επηρεάζει και τις μετακινήσεις προς τα σφαγεία. «Προς τούτο, οι όποιοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για εξασφάλιση των κατά περίπτωση σχετικών αδειών», καταλήγει η ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Ωστόσο, οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι τα μέτρα ίσως έπονται της διασποράς, καθώς θεωρείται πλέον βέβαιο πως ο ιός «έκανε πάρτι» το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, καθιστώντας την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό εκτός ελέγχου.

Τα έκτακτα μέτρα

Προκειμένου να ανακοπεί η περαιτέρω εξάπλωση, εφαρμόζονται άμεσα τα εξής:

Απαγορεύεται η διακίνηση αμνοεριφίων και βοοειδών σε όλη την Κύπρο για τουλάχιστον 21 ημέρες. Οι κτηνοτροφικές μονάδες παραμένουν κλειστές. Η είσοδος και έξοδος προσώπων από μολυσμένες ή ύποπτες μονάδες απαγορεύεται αυστηρά. Καμία σφαγή δεν θα πραγματοποιείται χωρίς την ειδική άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Η άρση των μέτρων θα γίνεται μόνο κατόπιν εξονυχιστικών ελέγχων ανά περιοχή. Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση των δειγμάτων, οι αρχές οριοθέτησαν τη ζώνη ελέγχου σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι κτηνοτρόφοι απέκρυψαν κρούσματα ή δεν ενημέρωσαν έγκαιρα τις αρχές, επιτρέποντας στον ιό να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα πριν ληφθούν μέτρα.

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία απομάκρυνσης των ζώων, διαπιστώθηκε ότι η ανάδοχος εταιρεία διαχείρισης δεν τήρησε πλήρως τα πρωτόκολλα απολύμανσης, γεγονός που ενδέχεται να επιδείνωσε τη διασπορά και αναμένεται να επιφέρει αυστηρές νομικές κυρώσεις.

Παρά τη δραματική τροπή, η έναρξη των νηστειών από αύριο αναμένεται να λειτουργήσει ως ανάχωμα στις οικονομικές απώλειες. Η μειωμένη ζήτηση για κρέας επιτρέπει στις αρχές να επικεντρωθούν στον περιορισμό της νόσου χωρίς τον άμεσο κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης, αν και η ανησυχία για το μέλλον της κυπριακής κτηνοτροφίας παραμένει στο κόκκινο.

Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία

Σημειώνεται πως η Αστυνομία ξεκίνησε τη λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους των μονάδων, στις οποίες εντοπίστηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία σημειώνει ότι σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, εδώ και μέρες, ζώα στις μονάδες τους στην Ορόκλινη, παρουσίασαν συμπτώματα της νόσου.

Συγκεκριμένα, στη μία μονάδα είχαν παρατηρηθεί συμπτώματα από τις 14 Φεβρουαρίου και στην άλλη, δύο ημέρες αργότερα. Την ίδια στιγμή, επισημαίνει πως η μη έγκαιρη ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την εμφάνιση συμπτωμάτων αφθώδους πυρετού, από μέρους των κτηνοτρόφων, αποτελεί αδίκημα.