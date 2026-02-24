Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας της Εθνική Φρουρά με τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση προσωπικού των δύο χωρών, με τη συμμετοχή ομάδας πεζοναυτών των ΗΠΑ για την ασφάλεια του στόλου της Ευρώπης, Fleet Antiterrorism Security Team Company Europe (FASTEUR).

Στη συνεκπαίδευση έλαβαν μέρος η Διοίκηση Καταδρομών, το 964 Τάγμα Στρατονομίας και ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός της Αστυνομίας Κύπρου. Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε στρατηγικές και τακτικές πρόληψης και διαχείρισης τρομοκρατικών απειλών, καθώς και στη χρήση αντιοχλαγωγικών μέσων και τακτικών ελέγχου πλήθους.

Παράλληλα, προσωπικό της Εθνικής Φρουράς μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτειακής Συνεργασίας με την Εθνοφρουρά του New Jersey, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την παρακολούθηση επιχειρησιακών διαδικασιών στον τομέα της κυβερνοάμυνας και της κυβερνοασφάλειας.

Όπως αναφέρεται, η Εθνική Φρουρά συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση και στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού της, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, επισημαίνοντας ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αποτελεσματική ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Δείτε τις εικόνες: