Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε ξύλινη στέγη υποστατικού που χρησιμοποιείτο ως χώρος κατήχησης της ενορίας Αγίου Νικολάου, στην επαρχία Λεμεσού, προκαλώντας ζημιές σε μέρος της οροφής.

Συγκεκριμένα, στις 15:09, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε ξύλινη στέγη υποστατικού, το οποίο χρησιμοποιείτο ως χώρος κατήχησης της ενορίας Αγίου Νικολάου, στην επαρχία Λεμεσού. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15:38, χωρίς να επεκταθεί στο εσωτερικό του υποστατικού.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστη μέρος της ξύλινης οροφής, ενώ η πυρκαγιά προκλήθηκε μετά από εργασίες που πραγματοποιούνταν στην οροφή του υποστατικού για σκοπούς υγρομόνωσης.