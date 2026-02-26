Συνολικά 85 τροχόλουτρα εκτιμάται ότι θα κατασκευαστούν από το Τμήμα Γεωργίας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, από την Κυριακή, το Τμήμα Γεωργίας, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει για την αποτροπή της διασποράς του αφθώδους πυρετού, προχώρησε σε συντονισμένες ενέργειες για την ενίσχυση της βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές περιοχές παγκύπρια.

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους τοπικές αρχές, υλοποιείται η κατασκευή τροχόλουτρων σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές, ενώ παράλληλα έχουν δοθεί οδηγίες ώστε σε κάθε περιοχή να λειτουργούν ένα ή δύο ελεγχόμενα σημεία απολύμανσης, με τα υπόλοιπα σημεία εισόδου να παραμένουν κλειστά. Συνολικά, εκτιμάται ότι θα κατασκευαστούν περίπου 85 τροχόλουτρα.

Το ίδιο μέτρο εφαρμόζεται και σε κτηνοτροφικές ζώνες όπου υπάρχουν συγκεντρωμένες πέντε (5) ή περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που εξυπηρετούνται από ενιαίο οδικό δίκτυο. Για κάθε σημείο εγκατάστασης τροχόλουτρου, το μέγιστο ποσό που δύναται να καταβληθεί ανέρχεται στα €5.000, κατόπιν υποβολής των σχετικών αποδείξεων/τιμολογίων, ενώ για αυτοματοποιημένο σύστημα το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα €3.000. Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες για ανάκτηση από το Τμήμα Γεωργίας.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές επιστολές προς τις τοπικές αρχές για τις κτηνοτροφικές περιοχές έχουν αποσταλεί από την Κυριακή, ενώ για τις κτηνοτροφικές ζώνες οι επιστολές έχουν αποσταλεί σήμερα, ώστε να προχωρήσει άμεσα η εφαρμογή του μέτρου.