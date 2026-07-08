Τέσσερις και πλέον μήνες μετά την καταγραφή του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, στις 20 Φεβρουαρίου 2026, και σχεδόν ένα μήνα μετά τον εντοπισμό στο Μάμμαρι του τελευταίου κρούσματος, στις 10 Ιουνίου 2026, επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για αναχαίτιση της νόσου που ανιχνεύτηκε σε 121 μονάδες.

Κατά τη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της νόσου, τα μέτρα αποτροπής, τις δειγματοληψίες, καθώς και στο εκτεταμένο πακέτο οικονομικής στήριξης προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους. Η Κυβέρνηση, μέσω τριών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, προχώρησε σε πρόγραμμα οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Το συνολικό ποσό δέσμευσης για τις αποζημιώσεις ανέρχεται στα 19.469.298 ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη καταβληθεί 12.755.619 ευρώ σε δικαιούχους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη παγκύπρια επιδημιολογική διερεύνηση σε βοοειδή και αιγοπρόβατα, με στρατηγικό σχεδιασμό ανά επαρχία.

• Η δειγματοληψία από την επαρχία Αμμοχώστου, θα αρχίζει από τις περιοχές που βρίσκονται στο ανατολικό άκρο της επαρχίας και θα κινείται προς τις περιοχές που συνορεύουν ή εμπίπτουν στα 10 χιλιόμετρα των πρώτων κρουσμάτων της επαρχίας Λάρνακας.

• Η δειγματοληψία από την επαρχία Λάρνακας, θα αρχίζει από τις περιοχές που βρίσκονται στα δυτικά όρια της επαρχίας και θα κινείται προς τις περιοχές που συνορεύουν με τα 3 χιλιόμετρα των κρουσμάτων της ίδιας επαρχίας.

• Η δειγματοληψία από την επαρχία Λευκωσίας, θα αρχίζει από τις περιοχές που βρίσκονται στα δυτικά και στα νότια όρια της επαρχίας και θα κινείται προς τις περιοχές που συνορεύουν με τα 3 χιλιόμετρα των κρουσμάτων της ίδιας επαρχίας.

• Η δειγματοληψία από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου θα πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται κάνοντας αρχή από περιοχές στις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των ζώων.

Για λόγους βιοασφάλειας, αποφεύγεται η δειγματοληψία σε χοιροστάσια, εκτός αν εμπίπτουν σε ζώνη 3 χιλιομέτρων από νέο κρούσμα. Προϋπόθεση για τη λήψη δειγμάτων είναι να έχουν παρέλθει 30 ημέρες από τον δεύτερο εμβολιασμό των ζώων. Αναφορικά με την εκστρατεία εμβολιασμού, τα ποσοστά ολοκλήρωσης του σχήματος (1ης και 2ης δόσης) ανέρχονται σε 87% για τα βοοειδή, 67% για τα αιγοπρόβατα και 41% για τους χοίρους. Στις 7 Ιουνίου παραλήφθηκαν 500.000 δόσεις του σκευάσματος «Aftovaxpur» για την κάλυψη των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου και για τον αναμνηστικό 6μηνο εμβολιασμό. Επιπλέον, στις 19 Ιουλίου 2026 αναμένεται η παραλαβή ακόμη 500.000 δόσεων του σκευάσματος «Aftopor», κατάλληλου και για χοίρους.

Η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας οδήγησε το Υπουργείο στην έκδοση του πέμπτου κατά σειρά Διατάγματος (3/7/2026), το οποίο εισάγει στοχευμένες εξαιρέσεις, επιτρέποντας υπό αυστηρές κτηνιατρικές προϋποθέσεις και άδεια, τη μετακίνηση χοίρων, βοοειδών και αιγοπροβάτων μεταξύ εκμεταλλεύσεων, καθώς και τη μετακίνηση προς μονάδες πάχυνσης ή συλλογής για σφαγή. Ωστόσο, οι βασικές απαγορεύσεις για τη βόσκηση και τη μετακίνηση γεωργικού εξοπλισμού παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ, ανέφερε ότι «η απουσία συντονισμού και η μη λήψη αντίστοιχων μέτρων αποτροπής στις κατεχόμενες περιοχές, συντηρεί την ανησυχία ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε ξανά έξαρση της ασθένειας και σε άλλες περιοχές». Κάλεσε την Κυβέρνηση τάχιστα να ολοκληρώσει την καταβολή των αποζημιώσεων που ήδη αποφασίστηκαν και να εντάξει στο πλαίσιο των αποζημιώσεων την κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από τα περιοριστικά μέτρα.