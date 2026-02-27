Για τον σάλο που προκάλεσε η επίσκεψη ιερέων της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών (Παλαιοημερολογίτες) σε κτηνοτροφική μονάδα στους Τρούλους, παρά τα αυστηρά απαγορευτικά μέτρα λόγω της επιδημίας του αφθώδους πυρετού, τοποθετήθηκε στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο ο Μητροπολίτης ΓΟΧ Κιτίου, Γεράσιμος.

Υποστήριξε ότι «λανθασμένα έχει δημιουργηθεί η εντύπωση για εμάς» και εξήγησε:

«Εμείς καλέσαμε το ποίμνιό μας σε μια σύναξη προσευχής στο Ναό του Άγιου Σπυρίδωνα στην Αραδίππου. Τελέσαμε αγιασμό και διαβάσαμε ευχές που προβλέπει η τάξη της Εκκλησίας. Μετά από αυτές τις ευχές δώσαμε τον αγιασμό στους πιστούς και μας παρακάλεσε ένας κτηνοτρόφος να μεταβούμε στη μονάδα τους, στους Τρούλους, όπως και έγινε. Εμείς μεταβήκαμε σε μια και μόνο κτηνοτροφική Μονάδα, γνωρίζοντας και τηρώντας αυστηρώς όλα τα προβλεπόμενα την ιατρικά πρωτόκολλα».

Ο Μητροπολίτης ΓΟΧ Κιτίου, Γεράσιμος, διευκρίνισε ότι πριν την είσοδο στη μονάδα οι ιερείς πέρασαν από δύο ελέγχους, της Αστυνομίας και της απολύμανσης. «Όταν φτάσαμε στην μονάδα, πάλι εκεί έγινε η απολύμανση από τους ανθρώπους και αγιάσαμε εκεί τις εγκαταστάσεις τους. Δηλαδή, είναι λάθος αυτό που δημοσιεύτηκε ότι τελέσαμε τον αγιασμό εκεί. Αυτό είναι λάθος. Πήγαμε, μας απολύμαναν, αγιάσαμε και φύγαμε».

Σημείωσε ότι η ίδια η Υπουργός δήλωσε πως από τη στιγμή που οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν ότι τηρήθηκαν τα μέτρα, δεν υπάρχει θέμα παραβίασης. Τέλος, ανέφερε πώς δόθηκαν όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την Αστυνομία, χωρίς να υπάρξει κάποια άλλη επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές.