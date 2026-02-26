Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας μετά από οδηγίες της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε σχέση με τις καταγγελίες για την είσοδο ιερέων της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών (Παλαιοημερολογίτες) σε κτηνοτροφικές μονάδες στην Αραδίππου, παρά τα αυστηρά απαγορευτικά μέτρα λόγω της επιδημίας του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, έδωσε σαφείς οδηγίες στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Μητροπολίτης Κιτίου των Παλαιοημερολογιτών, Γεράσιμος, και η συνοδεία του απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό των μονάδων.

Στο μικροσκόπιο της Υπουργού βρίσκονται ο τρόπος παράκαμψης των ελέγχων βιοασφάλειας στις εισόδους των φαρμών, η πιθανή ευθύνη των ιδιοκτητών των μονάδων που επέτρεψαν την είσοδο σε εξωγενείς παράγοντες και ο κίνδυνος μεταφοράς του ιογενούς φορτίου μέσω των ράσων και των εκκλησιαστικών αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον αγιασμό.

Ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να σώσουν το ζωικό κεφάλαιο της Κύπρου, η ενέργεια της συγκεκριμένης εκκλησιαστικής ομάδας χαρακτηρίζεται από κυβερνητικούς κύκλους ως «ανεύθυνη και επικίνδυνη». Η δημόσια προβολή της επίσκεψης σε κτηνοτροφική μονάδα προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Πολιτείας, καθώς τέτοιες πρωτοβουλίες υπονομεύουν τα επιστημονικά πρωτόκολλα και θέτουν σε κίνδυνο τις εξαγωγές και την εγχώρια παραγωγή.

Επιπλέον ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι Παλαιοημερολογίτες κάλεσαν σε μαζικές συνάξεις προσευχής στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Η συγκέντρωση κτηνοτρόφων από διαφορετικές περιοχές σε έναν κλειστό χώρο θεωρείται υγειονομική παγίδα, καθώς ο ιός του αφθώδους πυρετού μπορεί να μεταφερθεί εξαιρετικά εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και στη συνέχεια στις φάρμες.

Η Εκκλησία των Παλαιοημερολογιτών επιμένει στον «ποιμαντικό» χαρακτήρα της κίνησης, ωστόσο η Υπουργός Γεωργίας αναμένει το πλήρες πόρισμα των επιθεωρητών προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.