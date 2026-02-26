Με τη στρατηγική της τοπικής εξάλειψης και ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα εμβολιασμού που ξεκίνησε από την επαρχία Λάρνακας, η Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρεί να αναχαιτίσει την επέλαση του αφθώδους πυρετού. Μέσα στη ζώνη επιτήρησης των 10 χλμ ο συνολικός αριθμός των ζώων που θα εμβολιαστούν ανέρχεται στις 170.801. Συγκεκριμένα, θα εμβολιαστούν συνολικά 25.613 βοοειδή, 97.021 αιγοπρόβατα και 48.167 χοίροι.

Στόχος της κυβέρνησης και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι ο περιορισμός του ιού εντός των ορίων της επαρχίας Λάρνακας και η τελική ανάκτηση του καθεστώτος «ελεύθερης χώρας», μια διαδικασία που, αν και μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια, αποτελεί τη μοναδική οδό για τη διάσωση του ζωικού κεφαλαίου.

Χθες έγινε ενημέρωση όλων των κτηνοτρόφων που βρίσκονται στις ζώνες γύρω από όλες τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις, των οποίων τα ζώα θα εμβολιαστούν.

Η επιχείρηση εμβολιασμού, η οποία ξεκίνησε ήδη από χθες σε φάρμα αγελάδων στην Αραδίππου, ακολουθεί αυστηρό γεωγραφικό προγραμματισμό, μετά την ενημέρωση που έτυχαν για τις διαδικασίες εμβολιασμού. Στην ενημέρωση έχει εξηγηθεί στους παραγωγούς ότι η κατανάλωση κρέατος θα συνεχιστεί και μετά τον εμβολιασμό, όπως και η απρόσκοπτη παραγωγή γάλακτος για μεταποίηση.

Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η θανάτωση 263 βοοειδών και πλέον θα γίνουν οι ενδεδειγμένες απολυμάνσεις, θα καταστραφούν σανοί, τροφές και θα συνεχίσουν οι θανατώσεις στις υπόλοιπες πλέον 10 μονάδες των αιγοπροβάτων.

Προτεραιότητα έχουν τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα που βρίσκονται στην άμεση ακτίνα της μολυσμένης περιοχής στα 3 χλμ. Με την ολοκλήρωση των εμβολιασμών στα 3 χλμ, τα συνεργεία θα επεκταθούν στην ευρύτερη ζώνη των 10 χλμ.

Όσον αφορά τη χοιροτροφία αναμένεται εντός της ημέρας η συγκατάθεση των χοιροτρόφων. Εφόσον δοθεί το πράσινο φως, θα υποβληθεί αίτημα για την άφιξη ειδικών εμβολίων εντός 10 ημερών.

Η κάλυψη των αναγκών σε εμβόλια γίνεται μέσω μιας συντονισμένης προσπάθειας. Συγκεκριμένα, 10.000 δόσεις παραδόθηκαν χθες από την τουρκοκυπριακή πλευρά, ενώ άλλες 50.000 δόσεις αναμένονται σήμερα, επίσης από τα κατεχόμενα. Από τη στιγμή που ο ορότυπος SAT1 που εντοπίστηκε στις μονάδες της επαρχίας Λάρνακας είναι κοινός και στις δύο πλευρές. Άλλες 529.000 δόσεις φτάνουν το ερχόμενο Σάββατο απευθείας από τις Βρυξέλλες.

Παρά τους εμβολιασμούς, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη για τις ήδη μολυσμένες μονάδες. Αποφασίστηκε η θανάτωση περίπου 13.000 ζώων σε 11 εκμεταλλεύσεις, χωρίς προηγούμενο εμβολιασμό, προκειμένου να κερδηθεί χρόνος και να εξαλειφθεί η εστία μετάδοσης. «Τα ζώα αυτά θα ταφούν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, ενώ οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν κλειστές για τουλάχιστον δύο μήνες για απολυμάνσεις», δήλωσε η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Για την αποτροπή της διασποράς, τα σημεία ελέγχου αυξάνονται από 15 σε 21, με επίκεντρο την περιοχή Αθηένου και Κελλιών. Η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, διαβεβαίωσε τους καταναλωτές ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την κατανάλωση κρέατος και γάλακτος, καθώς ο ιός εξουδετερώνεται πλήρως κατά την παστερίωση και τον βρασμό (πάνω από 90°C).

«Εξασφαλίσαμε τις εξαγωγές του χαλλουμιού», τόνισε η Υπουργός, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους με οικονομικά μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν σύντομα.

«Η Κυβέρνηση στέκεται με αποφασιστικότητα δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, δίπλα στους ανθρώπους της υπαίθρου μας. Κανείς δεν μένει μόνος και κανένας κλάδος δεν θα αφεθεί εκτεθειμένος», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η προστασία της παραγωγής και η στήριξη των κτηνοτρόφων αποτελούν άμεση προτεραιότητα και υλοποιούνται με συγκεκριμένες ενέργειες και συντονισμένες παρεμβάσεις.

Επαναξιολόγηση σε 15 ημέρες

Σημειώνεται ότι η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί σε 15 ημέρες. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων στις μονάδες που βρίσκονται εκτός της κρίσιμης ζώνης, θα αποφασιστεί αν το πρόγραμμα εμβολιασμού θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη ελεύθερη Κύπρο. Για την απόδειξη ότι ο ιός δεν κρύβεται πλέον στον πληθυσμό, θα απαιτηθούν αυστηροί έλεγχοι έξι μήνες μετά τον τελευταίο εμβολιασμό.

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, η Υπουργός ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση των εμπειρογνωμόνων, καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει προβεί σε προληπτικούς εμβολιασμούς. Η ίδια, όπως είπε, συναντήθηκε με τον αρμόδιο Επίτροπο ζητώντας την άμεση άφιξη των εμβολίων στην Κύπρο και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

Τονίζεται ότι μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στις κατεχόμενες περιοχές, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχώρησαν σε εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους για αφθώδη πυρετό στην καθορισμένη ζώνη των τριών χιλιομέτρων από τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 130 έλεγχοι και συλλέχθηκαν συνολικά 3.799 δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση.

Δίνουν καταθέσεις κτηνοτρόφοι για παράνομη διακίνηση σανού

Σε πρώιμο στάδιο βρίσκονται, εν τω μεταξύ, οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Λάρνακας αναφορικά με τη διασπορά του αφθώδους πυρετού. Το ανακριτικό έργο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο αφού πρέπει να ληφθούν δεκάδες καταθέσεις από κτηνοτρόφους στις μονάδες των οποίων εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα, τους κτηνιάτρους τους, καθώς και άλλους επαγγελματίες υγείας των ζώων, που τους παρέχουν υπηρεσίες.

Οι έρευνες διενεργούνται σε διάφορα επίπεδα και δεν αναμένεται να υπάρξει ξεκάθαρη κατεύθυνση, πριν το πέρας των εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων σε ζώα και ζωοτροφές. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται η κτηνοτροφική της Ορόκλινης, που αποτελεί, σύμφωνα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, το σημείο μηδέν, καθώς και η προμήθεια ζωοτροφών στις μονάδες που έχουν εντοπιστεί κρούσματα.

Ήδη, έχουν ληφθεί καταθέσεις από ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων στην Ορόκλινη, οι οποίοι, σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, απέκρυψαν συμπτώματα στα ζώα τους. Καταθέσεις λήφθηκαν και από αξιωματούχους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, έπειτα από δημόσιες καταγγελίες κτηνοτρόφων της Ορόκλινης πως δεν έλαβαν τα απαιτούμενα μέτρα πριν και μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων στις μονάδες τους.

Σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα στις 21/2/2026 ο ιός φαίνεται να εισήλθε στις πιο πάνω εκμεταλλεύσεις στην Ορόκλινη πριν από περίπου δύο βδομάδες χωρίς να δηλωθεί. Ακολούθως, κινήθηκε η ανακριτική διαδικασία για διερεύνηση των περιστατικών των κτηνοτρόφων οι οποίοι αμέλησαν να ενεργήσουν σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, να γνωστοποιήσουν την ύπαρξη αφθώδους πυρετού στις εκτροφές τους.

Είδος ζώου Πληθυσμός (3km) Πληθυσμός (3-10km) Σύνολο ζώνης 10km

Βοοειδή 9.882 15.731 25.613

Αιγοπρόβατα 48.077 48.944 97.021

Χοίροι 26.093 22.074 48.167

Σύνολο 84.052 86.749 170.801