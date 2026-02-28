Τα ήδη αυξημένα μέτρα ασφαλείας ενισχύει η Αστυνομία λόγω των εξελίξεων στη περιοχή της Μέσης Ανατολής και κυρίως σε όλες τις κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας και σε άλλους χώρους που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου Βύρωνα Βύρωνος

Η Αστυνομία Κύπρου μετά τις εξελίξεις στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχει προχωρήσει σε ενίσχυση των ήδη αυξημένων μέτρων ασφάλειας σε όλες τις κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας και σε άλλους χώρους που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Τα μέτρα είναι προληπτικού χαρακτήρα και εντάσσονται στο συνολικό μας επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αποτροπή οποιασδήποτε απειλής.

Βρισκόμαστε σε επιφυλακή με βασική προτεραιότητα τη προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.