Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά το περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Ακρωτήρι.

Η επικοινωνία μεταξύ σου έγινε με αφορμή το ύποπτο πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος τα μεσάνυχτα στη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Στην ανάρτηση της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε πως ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, η ΕΕ στέκεται συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Μίλησα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο οποίος με ενημέρωσε για το μοναδικό περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή».

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.



While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026

protothema.gr