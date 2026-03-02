Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις νέες επιθέσεις από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και το βομβαρδισμό από τη χώρα αυτή, στόχων σε όλη την Μέση Ανατολή και στην Κύπρο. «Δυστυχώς, οι φόβοι μας επιβεβαιώνονται με το χειρότερο τρόπο καθώς η επιθετικότητα των ΗΠΑ και Ισραήλ οδηγεί την περιοχή σε ένα γενικευμένο πόλεμο με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

«Το πλήγμα και οι συνεχείς επιθέσεις στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου καταδεικνύουν ότι οι στρατιωτικές βάσεις και η στρατιωτικοποίηση δεν επιλύουν προβλήματα αλλά επιτείνουν την ένταση, προκαλούν τον πόλεμο και επιφέρουν την καταστροφή. Η παρουσία των βρετανικών βάσεων αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνου για την ασφάλεια και την ειρήνη στην Κύπρο και την περιοχή», σημειώνεται.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να καταδικάσει τις επιθέσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν καθώς συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διαθνούς δικαίου. Οφείλει επίσης να παραμείνει προσηλωμένη στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου απέναντι στο νόμο του ισχυρού. Η επιμονή στη μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική και την πρόσδεση με τις ΗΠΑ και των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων τους, δεν εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια, αλλά το αντίθετο».

«Η εμπλοκή των βάσεων στις επιθέσεις ενάντια στο Ιράν συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και εγκλήματα κατά άμαχου πληθυσμού. Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλει να απαιτήσει από κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας απεμπλοκή της Κύπρου από την πολεμική σύγκρουση, εξαιτίας της ύπαρξης των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων. Θα ήταν καταστροφικό αν η Κύπρος γίνει στόχος αντιποίνων σε μια ξένη, προς τα συμφέροντά της, στρατιωτική επίθεση. Καλούμε την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εγγυηθεί την ασφάλεια των υπηκόων της στις χώρες της Μέσης Ανατολής», προστίθεται.

«Τα επικίνδυνα αυτά γεγονότα που εκτυλίσσονται στον τόπο μας επιβεβαιώνουν τη διαχρονική μας θέση ότι οι βρετανικές βάσεις αποτελούν ένα αναχρονιστικό κατάλοιπο αποικιοκρατίας και διαρκή κίνδυνο για τη χώρα μας και για τους λαούς της περιοχής. Γι’ αυτό απαιτούμε το κλείσιμό τους. Οι ξένες στρατιωτικές βάσεις δεν έχουν θέση σε μια σύγχρονη και κυρίαρχη Κύπρο. Η Κύπρος οφείλει να παραμείνει δύναμη σταθερότητας και γέφυρα ειρήνης και διαλόγου στην περιοχή.

Για το σκοπό αυτό το απευθύνουμε κάλεσμα σε όλες και όλους, σε όλες τις φιλειρηνικές και αντιπολεμικές οργανώσεις να λάβουν μέρος στην αντιπολεμική διαδήλωση που διοργανώνει το ΠΣΕ αύριο Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026, ώρα 17:00 στο θεατράκι του μόλου στη Λεμεσό».