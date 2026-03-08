Η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

«Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασικό στοιχείο κοινωνικής συνοχής και σταθερή προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και η ενίσχυση της συμμετοχής τους σε όλους τους τομείς της κοινωνίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής μας», προσθέτει.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας | 8 Μαρτίου



"Η ισότητα των φύλων είναι ζήτημα δημοκρατίας και προϋπόθεση σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.



Μαζί αλλάζουμε την Κύπρο. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες" ~ @PresidentCYP @Christodulides pic.twitter.com/0ys916adCW March 8, 2026

Σημειώνει ότι ειδικά σε περιόδους περιφερειακής αστάθειας και αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, «η προσήλωσή μας στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών παραμένει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη».

«Η Κύπρος προάγει αυτές τις αρχές σε κάθε επίπεδο. Το πλαίσιο «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», που υλοποιούμε στη βάση του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαιώνει το σημαντικό ρόλο των γυναικών στη διαμόρφωση πολιτικών ασφάλειας, στην πρόληψη συγκρούσεων και στην προώθηση της ειρήνης. Η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση ειρήνης, σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης», καταλήγει.

