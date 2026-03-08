Συνολικά 950 άτομα έχουν επαναπατριστεί στην Κύπρο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά την άφιξη το βράδυ του Σαββάτου της έκτης ναυλωμένης πτήσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, οι επιβάτες είναι στην πλειονότητά τους Κύπριοι πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μεταξύ των επαναπατρισθέντων περιλαμβάνονται επίσης μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας καθώς και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή το Υπουργείο σημειώνει ότι, μέσω των Διπλωματικών Αποστολών του, θα συνεχίσει την παροχή προξενικής αρωγής προς τους Κύπριους πολίτες που έχουν επηρεαστεί και βρίσκονται σε χώρες της περιοχής, καθώς και πέραν αυτής, με στόχο την επιστροφή τους στην Κύπρο.

Καταληκτικά, το Υπουργείο ευχαριστεί τις κρατικές υπηρεσίες που έχουν συνδράμει στην επιχείρηση και ειδικότερα για τη στήριξη των στελεχών του Υπουργείου Άμυνας και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

ΚΥΠΕ