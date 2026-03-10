Το παραγόμενο αφαλατωμένο νερό καλύπτει περίπου το 80% των συνολικών αναγκών ύδρευσης στην Κύπρο, σύμφωνα με ενημέρωση από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).

Με βάση τα στοιχεία του Τμήματος, η συνολική παραγωγή νερού από όλες τις μονάδες φτάνει περίπου τα 245.000 κυβικά μέτρα ημερησίως, με πολύ σημαντική συνεισφορά στην παγκύπρια ύδρευση.

Σήμερα λειτουργούν πέντε μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης στις περιοχές Δεκέλειας, Λάρνακας, Βασιλικού, Επισκοπής και Πάφου. Επιπλέον, δύο κινητές μονάδες λειτουργούν στις περιοχές Κισσόνεργας και Μονής.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το ΤΑΥ, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία δύο νέες κινητές μονάδες αφαλάτωσης, στην περιοχή Γαρύλλη και στο Λιμάνι Λεμεσού. Η ένταξή τους στο δίκτυο θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών ύδρευσης, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η ζήτηση νερού αυξάνεται σημαντικά.

Παράλληλα, το ΤΑΥ τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις λειτουργίες των μονάδων, δεδομένου ότι η αφαλάτωση αποτελεί μία ιδιαίτερα ενεργοβόρα διαδικασία.

Οι νέες συμβάσεις λειτουργίας προγραμματίζεται να περιλαμβάνουν μέτρα αξιοποίησης ΑΠΕ, με στόχο τόσο τη μείωση του κόστους παραγωγής όσο και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του συστήματος, σύμφωνα με το ΤΑΥ.

Όσον αφορά τα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την κατασκευή κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, το ΤΑΥ διευκρινίζει ότι το θέμα το χειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

