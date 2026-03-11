Με επείγουσες διαδικασίες προωθούνται για ψήφιση από τη Βουλή τα νομοσχέδια που αφορούν στις παρακολουθήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, με το ΑΚΕΛ να διατηρεί τις ανησυχίες του για την εξουσία στον Γενικό Εισαγγελέα να δίνει γραπτή συγκατάθεση για παρακολουθήσεις, όταν αφορούν την ασφάλεια του κράτους.

Σήμερα, η Επιτροπή Νομικών συζήτησε το νομοσχέδιο με το οποίο διευρύνονται τα αδικήματα για τα οποία μπορεί η Αστυνομία να ζητήσει την έκδοση διατάγματος για την παρακολούθηση τηλεφώνων, ενώ όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, αποστέλλονται άλλα δύο εφαρμοστικά νομοσχέδια. Για τη συζήτησή τους, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι ορίστηκε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής για την ερχόμενη Παρασκευή στις 10 το πρωί κεκλεισμένων των θυρών.

Παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι προστίθενται νέα αδικήματα, όπως οι φόνοι, η εμπορία προσώπων, η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, αδικήματα μέσω διαδικτύου, παράνομης μετανάστευσης, ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Αναφορικά με την πρόνοια για την παραχώρηση του δικαιώματος στον Γενικό Εισαγγελέα όπως δίνει γραπτή έγκριση στην ΚΥΠ και την Αστυνομία για παρακολουθήσεις τηλεφώνων χωρίς διάταγμα από δικαστή, για την αντιμετώπιση των υποθέσεων που αφορούν μόνο την ασφάλεια της Δημοκρατίας, διασφαλίζεται, είπε, η προστασία της προσωπικής ζωής. Η γραμμή άμυνάς μας διασφαλίζεται από αυτά τα νομοσχέδια, τόνισε εμφαντικά ο κ. Φυτιρής.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης ανέφερε ότι «θέλω να τονίσω με τον πιο εμφαντικό τρόπο το θέμα του κινδύνου της ασφάλειας της χώρας μας γι’ αυτό και είναι αναγκαίο να δοθούν στις υπηρεσίες του κράτους τα μέσα να κάνουν τη δουλειά τους αλλά και για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Διακινούνται τεράστια ποσά και πρέπει το κράτος να παρέμβει και να δώσει αυτό το υπερόπλο στις αρχές του κράτους για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση».

Όπως είπε, αυτό που ζητούμε είναι να δοθούν τα όπλα στις διωκτικές αρχές και πρόσθεσε πως από την άλλη, αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα νομοσχέδια, πρόσθεσε, προβλέπουν ποινή φυλάκισης 10 ετών αν παρακολουθείται κάποιος εκτός νόμου και η τριμελής Επιτροπή θα ελέγχει ότι τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες και βεβαίως θα υπάρχει και η ιχνηλάτιση της κάθε παρακολούθησης από τους παρόχους.

Ο κ. Σαββίδης παρατήρησε ακόμα ότι ένα Δικαστήριο για να οδηγηθεί σε καταδίκη κάποιου, πρέπει να υπάρχει διάταγμα δικαστή που να επιτρέπει την παρακολούθηση. Η συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα είναι μόνο για θέματα ασφάλειας του κράτους. Για τα υπόλοιπα χρειάζεται διάταγμα από το Δικαστήριο, ξεκαθάρισε.

Από πλευράς του ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, τόνισε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας το όπλο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ώστε να εξασφαλιστεί μαρτυρία για καταδίκη στο Δικαστήριο.

Κάθετος ήταν ο Διευθυντής της ΚΥΠ Τάσος Τζιωνής, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να ψηφιστούν τα νομοσχέδια «για να έχουμε τα όπλα να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Κινδυνεύουμε από εξωτερικές απειλές, από κράτη, όπως είδαμε πρόσφατα, γι’ αυτό θέλουμε τα όπλα αυτά και θα τα καταφέρουμε».

Αναφορικά με την ανησυχία του ΑΚΕΛ για παρακολουθήσεις τηλεφώνων μόνο με γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι πρόκειται για ένα τεράστιο βάρος στον εκάστοτε Γενικό Εισαγγελέα, αλλά για την πρακτικότητα και αναγκαιότητα για αντικατάσταση ενός δικαστή, κρίθηκε σκόπιμο να αναλαμβάνει ο Γενικός Εισαγγελέας. Ο ίδιος ανέφερε ότι για σκοπούς ποινικής καταδίκης θα πρέπει να εξασφαλίζεται διάταγμα. «Μιλούμε για ασύμμετρες απειλές, για την ασφάλεια του κράτους», ξεκαθάρισε. Επί τούτου ο Διευθυντής της ΚΥΠ συμπλήρωσε ότι χρειαζόμαστε ταχύτητα και εχεμύθεια.

Ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης ξεκαθάρισε ότι δεν μιλούμε για διάπραξη αδικήματος αλλά για την ασφάλεια της Δημοκρατίας και για την ανάγκη για ευελιξία. Αν προκύψει ανάγκη η υπόθεση να οδηγηθεί στο Δικαστήριο θα ζητείται διάταγμα από δικαστή.

Σε τοποθέτησή τους οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ζήτησαν όπως το κόστος της συντήρησης των μηχανημάτων να το επωμιστεί στην κυβέρνηση.

Σε τοποθέτησή του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε ότι το υπερόπλο των παρακολουθήσεων δόθηκε το 2020 και δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι «εμείς οι βουλευτές δεν θέλουμε εξαίρεση από τη διαδικασία» και διερωτήθηκε αν κάποιος βλάπτει τα συμφέροντα της Κύπρου θα τον αφήσεις επειδή έχει ασυλία;