Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων κ. Olivér Várhelyi, θα βρίσκεται αύριο στην Κύπρο, σύμφωνα με δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, ο οποίος σε δηλώσεις του για το θέμα του αφθώδους πυρετού είπε ότι ο κ. Várhelyi θα μεταβεί το πρωί, στο Κέντρο Συντονισμού «ZENON» στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου θα συναντηθεί με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και με εκπροσώπους επηρεαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτης, ακολούθως θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ άλλων, αγροτικές οργανώσεις, εκπροσώπους παραγωγών, λειτουργούς αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών, ενώ αναμένονται και άλλες συναντήσεις του Επιτρόπου, λεπτομέρειες για τις οποίες θα δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα.

«Στη συνέχεια, ο Επίτροπος θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς τι ακριβώς θα ζητήσουμε από τον αρμόδιο Επίτροπο και κληθείς να πει αν η Κυβέρνηση πιστεύει ότι έχει προβεί σε όλους τους σωστούς χειρισμούς μέχρι σήμερα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «από την πρώτη στιγμή- και είναι καταγεγραμμένες όλες οι ενέργειες στις οποίες προχώρησε η Κυβέρνηση – που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα στις κατεχόμενες περιοχές μας ενεργοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες, πάντοτε σε στενό συντονισμό, σε διαρκή συντονισμό μας με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι εδώ που θα πρέπει αυτό να καταστεί απόλυτα κατανοητό ότι το να είσαι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν της στήριξης, της ενίσχυσης της αυτονόητης και που πολλές φορές απαιτούμε να έχουμε, συνεπάγεται διαδικασίες και υποχρεώσεις που θα πρέπει να ακολουθούμε».

Ανέφερε επίσης, ότι «από την πρώτη στιγμή ήρθαν εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο μετά το πρώτο κρούσμα στις κατεχόμενες περιοχές μας όσο και μετά το πρώτο κρούσμα στη Λάρνακα. Ο ίδιος ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος έχει δηλώσει και το παραθέτω αυτολεξεί, είναι πολύ σημαντικό όλοι να ακολουθούν τους κανόνες που θεσπίζει η Κυβέρνηση, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι δηλαδή, σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενεργοποιηθεί από την πρώτη στιγμή οι διαδικασίες».

«Κοινός στόχος είναι να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, να στηρίξουμε τους επηρεαζόμενους», τόνισε ο κ. Λετυμπιώτης. Απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους, είπε ότι «σας θυμίζω ότι άμεσα έχει έρθει το πρώτο σχέδιο στήριξης των επηρεαζόμενων από τον αφθώδη πυρετό, είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

«Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε τοποθετήσεις, εισηγήσεις και από οργανωμένους φορείς και από πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες είτε καταμαρτυρούν άγνοια των πραγματικών γεγονότων, των πραγματικών δεδομένων, των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν και των σημαντικών επιπτώσεων αν δεν ακολουθηθούν αυτές οι διαδικασίες. Ή αν δεν είναι άγνοια, οφείλουν να ξεκαθαρίσουν για ποιο λόγο τηρούν αυτή τη στάση σε ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει και επιβάλλει να επιδείξουμε και υπευθυνότητα αλλά και ειλικρίνεια σε αυτά που λέμε αν πραγματικά μας ενδιαφέρει η στήριξη αυτού του πολύ σημαντικού τομέα για τη χώρα μας» ανέφερε.

Σε ερώτηση τι ζητεί η Κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι ήταν αυτό που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωνε τους κτηνοτρόφους ότι θα ζητούσε από την Πρόεδρο της Επιτροπής όταν θα μιλούσε μαζί της, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνάντηση (με τους κτηνοτρόφους) είχε παρουσιάσει όλα τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας.

Επίσης, είχε πει ότι θα εξεταστούν όλα εκείνα τα περιθώρια που μπορούμε να έχουμε σε σχέση πάντοτε με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς ποτέ να τεθεί σε κίνδυνο η εξαγωγική επάρκεια της χώρας μας αλλά και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Αυτό το οποίο ζητούμε και αυτό το οποίο πράττουμε είναι ο στενός συντονισμός μαζί με την Επιτροπή, η στήριξη σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό αφορά την παροχή -που αυτό έχει ήδη συμβεί – εμβολίων για να μπορέσει να προχωρήσει τάχιστα το εμβολιαστικό πρόγραμμα, όπως αυτό προνοείται, είτε αυτό αφορά τη στήριξη στην αποκατάσταση του των ζωικών μονάδων οι οποίες έχουν πληγεί, είτε αυτό αφορά την όποια άλλη ενίσχυση ή διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί πάντοτε χωρίς να πληγεί ένας σημαντικός τομέας και η εξαγωγική επάρκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σε ερώτηση αν ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε να ζητήσει τερματισμό της θανάτωσης υγιών ζώων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό το οποίο έχει πει ο Πρόεδρος στη βάση μιας διαβάθμισης των ζητημάτων που θα έθετε ενώπιον της Επιτροπής (είναι) να διευκρινιστεί, να διασταυρωθεί, να επιβεβαιωθεί η διαδικασία, η ευελιξία στη βάση πάντοτε των διαδικασιών και των πρωτοκόλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πρόσθεσε ότι «ο Πρόεδρος, αυτό που έχει δεσμευτεί και αυτό που έχει πράξει είναι σε ανώτατο επίπεδο και σε ανώτατο επίπεδο, γιατί οι επαφές ήταν διαρκείς αυτή την περίοδο, να διερευνηθούν όλα τα περιθώρια που υπάρχουν στο πλαίσιο των κανονισμών και των διαδικασιών. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, θα επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι όταν απευθυνόμαστε σε αυτούς που έχουν επηρεαστεί, θα πρέπει να τους απευθυνόμαστε με ειλικρίνεια και με διαφάνεια. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι και ο κυπριακός λαός ποιες είναι οι ενδεχόμενες επιπτώσεις όταν παραβιάζονται οι κανονισμοί και οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που ενδεχομένως να επηρεάσει και τη συμμετοχή ή την πλήρη συμμετοχή της χώρας μας ακόμη και στην ενιαία αγορά ή τις ενδεχόμενες μεγάλες τουριστικές επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν».

Σε ερώτηση είπε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει εξαίρεση πρωτοκόλλου».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας, για παράδειγμα να ζητηθεί ο τερματισμός θανατώσεων ζώων που είναι υγιή και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι πρέπει η Κυβέρνηση, η οποία δέχεται κριτική, να μιλήσει καθαρά, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτοί που θα πρέπει να τα πουν καθαρά είναι αυτοί που ασκούν την κριτική. Δεν είναι η Κυβέρνηση που επέλεξε ή ξεκίνησε την όποια αντιπαράθεση για αυτό το ζήτημα. Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή λειτουργεί με υπευθυνότητα και νηφαλιότητα, εφαρμόζοντας όλες εκείνες τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν κατ΄επανάληψη αναφερθεί και από την πρώτη στιγμή με έναν τρόπο πολύ διάφανο, επικοινωνηθεί όλες οι δράσεις και οι ενέργειες που έχουμε λάβει, πάντοτε σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει ήδη έρθει ο Ευρωπαίος Επίτροπος, θα έρθει και αύριο ξανά και ο ίδιος να συζητήσει με τους επηρεαζόμενους αυτό το οποίο θα επαναλάβω με έναν τρόπο κατηγορηματικό. Θα πρέπει όταν ασκείται κριτική, αυτή να είναι υπεύθυνη και αυτή να εδράζεται στα πραγματικά γεγονότα, έχοντας απόλυτη επίγνωση του τι συνεπάγεται η όποια παραβίαση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ερωτηθείς για τις ευθύνες της Κυβέρνησης στον αφθώδη πυρετό και τη λήψη μέτρων από την πρώτη μέρα κρουσμάτων στα κατεχόμενα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «οι μέθοδοι που ακολουθούν Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι αυστηρά επιστημονικές και επιστημονικά έχουν λειτουργήσει.

Να σας θυμίσω ότι 15 Δεκεμβρίου όταν εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στις κατεχόμενες περιοχές μας, ενισχύθηκαν οι έλεγχοι όλοι είτε από την Αστυνομία είτε από όλες τις αρμόδιες Αρχές κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης πυρός. Έχει γίνει εκτεταμένη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων, έχουν γίνει σεμινάρια, έχουν σταλεί ενημερωτικά sms, έχουν γίνει συναντήσεις.

Έχει αποσταλεί αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19 Δεκεμβρίου και έχουν έρθει εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφαρμόστηκαν όλα όσα είχαν προτείνει, δηλαδή έλεγχοι στα τρία χιλιόμετρα, ενημέρωση των κτηνοτρόφων. Αυτά σας τα λέω επιγραμματικά, παρόλο που είχαν αναφερθεί και τις προηγούμενες μέρες πολλές φορές.

Έχουν γίνει έλεγχοι σε κτηνοτροφικές μονάδες εντός τριών χιλιομέτρων από την ακτίνα βάσει των οδηγιών των εμπειρογνωμόνων, έγινε ελεγχόμενη μεταφορά του γάλακτος από όσες εκτροφές θα έπρεπε να είχαν γίνει, ενώ από τις 19 Φεβρουαρίου και μετά ο επιχειρησιακός συντονισμός είναι στο υψηλότατο επίπεδο που θα μπορούσε να είναι, με εμπλοκή όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, με συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι, με εξασφάλιση των απαραίτητων εμβολίων και με έναρξη ενός εμβολιαστικού προγράμματος στον μέγιστο δυνατό βαθμό, όπου αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Άρα αυτό το οποίο λέω είναι ότι είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι σε κάθε πρόταση, σε κάθε εισήγηση που υπάρχει για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, που όπως έχω πει, έχει δυστυχώς ταλανίσει πολλά κράτη το προηγούμενο διάστημα. Είναι ένας ζωογόνος ιός, ο οποίος έχει μια ταχύτατη διασπορά και ο οποίος θα πρέπει να τύχει αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Άρα είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση, σε κάθε εισήγηση, φτάνει αυτή να είναι ρεαλιστική. Φτάνει αυτή να είναι υπεύθυνη. Και φτάνει αυτές οι προτάσεις να λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα πραγματικά δεδομένα. Γιατί νομίζω αυτό που απαιτούν σήμερα οι επηρεαζόμενοι, αυτό που δικαιούνται σήμερα όσοι έχουν επηρεαστεί και όσοι ανησυχούν δικαίως είναι μια ειλικρινή, μια διάφανη, μια σοβαρή, μια υπεύθυνη στάση από όλους μας».