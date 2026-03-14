Μετέωρο έμεινε το εγχείρημα για αλλαγή του Συντάγματος ώστε να δοθεί εξουσία στον Γενικό Εισαγγελέα να δίνει γραπτή έγκριση στον Διοικητή της ΚΥΠ για παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας της Δημοκρατίας.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν και στην ανοικτή αλλά και στην κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής χθες, δεν υπήρξε συμφωνία προς εξασφάλιση των απαραίτητων ψήφων που απαιτούνται για την τροποποίηση του άρθρου 17 του Συντάγματος (χρειάζονται 38 ψήφοι). Το ΑΚΕΛ διαφωνεί (μαζί και μεμονωμένοι βουλευτές) κάθετα με την τροποποίηση και ξεκαθάρισε πως αν μείνει ως έχει θα το καταψηφίσει στην Ολομέλεια. Παρά τις εισηγήσεις που έγιναν μετά που συνεχίστηκε η συνεδρία της Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών, δεν υπήρξε κατάληξη, οπόταν όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.

Το σχετικό νομοσχέδιο που αφορά μόνο στην αλλαγή του άρθρου 17 και στην παροχή εξουσίας στον Γενικό Εισαγγελέα να δίδει γραπτή έγκριση για έναρξη παρακολουθήσεων μόνο για σκοπούς τρομοκρατίας, χωρίς την εμπλοκή δικαστή, θα οδηγηθεί, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Τορναρίτης στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη. Αν ζητηθεί αναβολή τότε θα ξαναπάει στην Ολομέλεια σε μια βδομάδα οπόταν εκεί θα ξεκαθαρίσουν όλα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», όλες οι εισηγήσεις που έγιναν απορρίφθηκαν είτε από την μια πλευρά είτε από την άλλη, γι’ αυτό και αποφασίστηκε όπως η ΚΥΠ προβεί σε ενημέρωση βουλευτών του ΑΚΕΛ την ερχόμενη Τρίτη για το έργο της και το πώς λειτουργεί, σε μια προσπάθεια να καμφθούν οι αντιρρήσεις του κόμματος.

Ο ΔΗΣΥ θεωρεί θετικό και λογικό το αίτημα να εγκρίνει ο Γενικός Εισαγγελέας παρακολουθήσεις μόνο για σκοπούς προστασίας της Δημοκρατίας από τρομοκρατικές απειλές. Η βουλευτής του κόμματος Φωτεινή Τσιρίδη δήλωσε στον «Φ» ότι ζούμε κάτω από δύσκολες συνθήκες αυτή την περίοδο και πως είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο ενός χτυπήματος, οπόταν το αίτημα κρίνεται λογικό, νοουμένου ότι θα τηρούνται όλες οι παράμετροι που θα ψηφιστούν.

Κατά την κλειστή συνεδρία έγινε εισήγηση όπως μαζί με τον Γενικό Εισαγγελέα ενημερώνεται και ένα δικαστικός, ωστόσο απορρίφθηκε, ενώ όπως ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, αν κατά την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κάποιου προκύψουν δεδομένα και η υπόθεση θα οδηγηθεί στο Δικαστήριο, τότε θα ζητείται η έκδοση διατάγματος από δικαστή. Η παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα θα είναι για τα αρχικά στάδια ώστε να βοηθηθεί η ΚΥΠ να κινείται άμεσα.

Σημειώνεται ότι και οι δικηγόροι διαφωνούν με την παροχή εξουσίας στον Γενικό Εισαγγελέα και όχι σε δικαστή, να εγκρίνει παρακολουθήσεις. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Μιχάλης Βορκάς, διαχώρισε τη θέση του αναφέροντας ότι στην Ευρώπη η έγκριση δίνεται από δικαστή ή από τριμελές Συμβούλιο. «Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου επί τούτου με όλο το σεβασμό προς τον Γενικό Εισαγγελέα. Μας προβληματίζει έντονα η επόμενη μέρα, αν δεν θέλουμε να υπάρξουν προβλήματα πρέπει να το δείτε προσεκτικά», τόνισε ο κ. Βορκάς.

Στη αρχική τοποθέτησή του ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι ίσως να είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε αυτό το εργαλείο για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της ασφάλειας του κράτους και τόνισε πως οι σημερινές συνθήκες με τις ανησυχίες του κόσμου ειδικά για το έγκλημα και της πολιτικής κατάστασης που ζούμε, η αναγκαιότητα εισαγωγής του υπερόπλου αυτού, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη την ψήφιση των νομοσχεδίων. Ο ίδιος απηύθυνε έντονη κραυγή έκκλησης για να ψηφιστούν τα νομοσχέδια. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή, ο οποίος είπε ότι η ψήφιση των νομοσχεδίων θα δώσει απίστευτα δυνατά όπλα για τη δημόσια ασφάλεια. Τα νομοσχέδια να εξεταστούν υπό το φακό της κρατικής ασφάλειας και το οργανωμένο έγκλημα για να είμαστε ένα βήμα μπροστά ειδικά για το έγκλημα που ταλανίζει όλη την Ευρώπη.

Ο διοικητής της ΚΥΠ Τάσος Τζιωνής τόνισε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να ψηφιστούν τα νομοσχέδια για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του κράτους, χωρίς απαγορευτικούς όρους που θα μας δυσκολέψουν να κάνουν το έργο μας. Χρειάζεται ναι λυθούν τα χέρια μας να κινούμαστε έγκαιρα με εχεμύθεια χωρίς διαρροές, ανέφερε. Ο Αρχηγός Αστυνομίας είπε ότι η ψήφιση των νομοσχεδίων είναι σημαντικής σημασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του εγκλήματος για την εξασφάλιση της μαρτυρίας για το Δικαστήριο.

Στο κάδρο και οι υβριδικές απειλές

Με τα δύο νέα νομοσχέδια, η εξέταση των οποίων άρχισε χθες χωρίς να ολοκληρωθεί, καθορίζεται ο τρόπος που οι πάροχοι θα λειτουργούν, θα απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού για την παρακολούθηση τηλεφώνων, ενώ εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της ΚΥΠ, η οποία θα επιλαμβάνεται υποθέσεων που συνιστούν απειλή κατά της ασφάλειας και της κυριαρχίας της Δημοκρατίας, ή που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της, περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων όπως η τρομοκρατία, η κατασκοπεία, η παράνομη μετανάστευση καθώς και σύγχρονων μορφών απειλών, όπως οι υβριδικές απειλές και οι κυβερνοαπειλές.