Σημαντικές κυκλοφοριακές προειδοποιήσεις εκδίδονται για την περιοχή του Τροόδους, καθώς το σκηνικό χαρακτηρίζεται από πυκνή ομίχλη, χιονόπτωση και παγετό.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, οι δρόμοι Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους παραμένουν ανοικτοί μόνο για οχήματα εξοπλισμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή για οχήματα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

Παράλληλα, λόγω κατολισθήσεων, έχει κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας του δρόμου από το φράχτη Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου προς Καννάβια, με τις αρχές να προτρέπουν τους οδηγούς σε επιπλέον προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.