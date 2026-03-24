Η Βρετανία ενισχύει την αντιαεροπορική της παρουσία στην Κύπρο, αναπτύσσοντας οχήματα αεράμυνας Stormer.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, βρετανικά στρατεύματα κατέρριψαν 14 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μία νύχτα σε περιοχή υψηλής απειλής, καταγράφοντας τον μεγαλύτερο αριθμό καταρρίψεων σε ένα μόνο βράδυ.

Update on UK operations in the Middle East, 24 March 2026. pic.twitter.com/dvKFnbTWCj March 24, 2026

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι πρόσθετα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Stormer του Βρετανικού Στρατού έχουν φτάσει στην Κύπρο, ενισχύοντας περαιτέρω τις αεράμυνες στην περιοχή.

Παράλληλα, μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και F-35 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας συνέχισαν τις αμυντικές αποστολές τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιλαμβανομένων πτήσεων πάνω από την Κύπρο, την Ιορδανία και το Κατάρ.

Το Υπουργείο Άμυνας σημείωσε επίσης ότι τα μέτρα προστασίας των δυνάμεων παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο, με στόχο την ασφάλεια του προσωπικού, ενώ υπογράμμισε ότι η Βρετανία συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με συμμάχους στην περιοχή.