Για την υποβολή προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής τροποποιήσεων στον περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς νόμο πριν από την αυτοδιάλυση του σώματος ενόψει βουλευτικών εκλογών συμφώνησαν την Πέμπτη τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της σημερινής συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, είπε ότι η Επιτροπή Εσωτερικών έχει καταλήξει στις βασικές αλλαγές που θα ενσωματωθούν στο κείμενο και θα δοθεί στα μέλη της Επιτροπής μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο.

«Πρόθεση είναι πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής. Η πρώτη ημερομηνία που θέσαμε ήταν η 2α Απριλίου, αλλά επειδή αναπροσαρμόζονται οι συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου, σίγουρα πριν την αυτοδιάλυση θα πάει στην Ολομέλεια για ψήφιση, με βαση και τον προγραμματισμό συνολικά της Βουλής, με ένα πολύ βεβαρημένο πινάκιο», σημείωσε.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, είπε ότι πρόκειται για πολυδιάσταστο ζήτημα το οποίο χρήζει πολύ προσεκτικής διαχείρισης, γιατί ακριβώς υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά, και για αυτό ακριβώς τον λόγο και θα πρέπει οι οποιεσδήποτε αποφάσεις να είναι προσεκτικές.

«Θα πρέπει ουσιαστικά να προβληματιστούμε και να το διαχειριστούμε με τρόπο ώστε να μην μεταφέρεται έκταση γης, και κυρίως μεγάλης εκτάσεις, σε υπηκόους τρίτων χωρών», ανέφερε.

«Και όπως ήδη έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, είναι αδιανόητο στην Κυπριακή Δημοκρατία να υπάρχουν σήμερα εγγεγραμμένες νόμιμα εταιρείες τουρκικών συμφερόντων, οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορεί να αξιοποιήσουν το δικαίωμα της παρουσίας τους στην Κύπρο για νόμιμη αγορά περιουσίας, για νόμιμη αγορά γης με ό,τι αυτό συνεπάγεται», σημείωσε.

Προσέθεσε ότι αυτή η αγορά δεν θα είναι μόνο στις ελεύθερες περιοχές, αλλά ενδεχομένως και στις κατεχόμενες περιοχές. «Για αυτόν ακριβώς τον λόγο και η κυβέρνηση αλλά και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε αφενός μεν να μην αποκλείουμε τις επενδύσεις, να μην αποκλείουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα και την ενίσχυση της οικονομίας, αλλά από την άλλη να αποκλείουμε τους κινδύνους», υπογράμμισε.

«Είμαστε μια μικρή κοινωνία, είμαστε μια μικρή χώρα, και είναι για μας αδιανόητο σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας, είτε είναι ξενοδοχειακή βιομηχανία, είτε είναι ενδεχομένως η ενέργεια, είτε ενδεχομένως είναι και ο ιατρικός τομέας, να δημιουργούνται συνθήκες μονοπωλιακού συστήματος από εταιρείες ξένων συμφερόντων, οι οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Κύπρο», κατέληξε.