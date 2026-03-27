Μετά από αρκετές συνεδρίες, συζητήσεις επί συζητήσεων και διαβουλεύσεις, βρέθηκε τελικά στη Βουλή, η φόρμουλα για το κρίσιμο ζήτημα των παρακολουθήσεων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων σε υποθέσεις που αφορούν την ασφάλεια του κράτους.

Όπως συμφωνήθηκε σε κλειστή έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών, ο Διοικητής της Κ.Υ.Π θα αποφασίζει σε έκτακτες περιπτώσεις την έναρξη παρακολουθήσεων και αν κριθεί ότι είναι αναγκαίο, θα αποτείνεται εντός 72 ωρών στην Τριμελή Επιτροπή που ήδη ελέγχει το έργο της Υπηρεσίας, για έγκριση για συνέχιση της παρακολούθησης.

Η φόρμουλα αυτή διαμορφώθηκε σήμερα και είναι η τρίτη λύση που προωθείται μετά την αφαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα και της άμεσης ενημέρωσης της Τριμελούς Επιτροπής. Ουσιαστικά, με τη νέα πρόταση ο Διοικητής της Κ.Υ.Π θα δίνει οδηγίες για έναρξη παρακολούθησης και αν υπάρχει ανάγκη για συνέχισή της θα ζητά την έγκριση της Επιτροπής.

Με τη νέα τροποποίηση συμφωνούν όλα τα κόμματα πλην του ΑΚΕΛ και μεμονωμένων βουλευτών. Η νέα τροποποίηση θα προωθηθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στις 2 Απριλίου, ενώ γίνεται προσπάθεια όπως τα δύο άλλα εφαρμόστηκαν νομοσχέδια να προωθηθούν για την τελευταία συνεδρίαση της Βουλής.