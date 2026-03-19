Η Ολομέλεια της Βουλής δεν προχώρησε τελικά κατά τη σημερινή συνεδρία στην έγκριση της τροποποίησης του Άρθρου 17 του Συντάγματος, με την οποία θα παρεχόταν στον Γενικό Εισαγγελέα η εξουσία να εγκρίνει γραπτώς αιτήματα της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών για παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της Δημοκρατίας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δικαστική έγκριση.

Η συζήτηση και η λήψη απόφασης αναβλήθηκαν, καθώς δεν κατέστη εφικτό, επί του παρόντος, να διαμορφωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων, δηλαδή 38 ψήφων, παρά τις διεργασίες των τελευταίων ημερών με στόχο την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης στη Βουλή.

Σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης του Άρθρου 17 του Συντάγματος της Δημοκρατίας είναι η ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της κυριαρχίας της Δημοκρατίας, καθώς και για την καταπολέμηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων και του οργανωμένου εγκλήματος. Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται η διεύρυνση των αδικημάτων για την αποτροπή, διερεύνηση ή δίωξη των οποίων θα μπορεί να επιτρέπεται επέμβαση στο δικαίωμα του απορρήτου της επικοινωνίας, κατόπιν δικαστικού εντάλματος, ώστε να περιληφθούν οι ακόλουθες πρόσθετες κατηγορίες σοβαρών ποινικών αδικημάτων:

Απόπειρα φόνου. Αδικήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Κατοχή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών ή επικινδύνων φαρμάκων. Αδικήματα τρομοκρατίας και κατασκοπίας. Αδικήματα παράνομης διακίνησης μεταναστών και υποβοήθησης παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής στη Δημοκρατία. Αδικήματα τελούμενα μέσω διαδικτύου, για τα οποία προβλέπεται, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης πέντε ετών και άνω. Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα άρσης του απορρήτου της επικοινωνίας σε περιπτώσεις που κρίνονται αναγκαίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που συνιστούν απειλή κατά της ασφάλειας της Δημοκρατίας, με την έγκριση να παρέχεται από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε, είχαν εκφραστεί ενστάσεις, κυρίως από πλευράς ΑΚΕΛ, οι οποίες όμως δεν αφορούν το πρόσωπο του νυν Γενικού Εισαγγελέα, αλλά για το γεγονός ότι θα δίνεται η εξουσία χωρίς δικαστικό έλεγχο, σε ένα άτομο να εγκρίνει αιτήματα που θ’ αφορούν παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας, με βάση υποψίες ή και πληροφορίες περί τρομοκρατίας ή απειλών κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών

Στο μεταξύ, σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή, τα δύο νομοσχέδια που αφορούν το έργο της ΚΥΠ, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι παρακολουθήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέσων που πρέπει να διαθέτουν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, καθώς και των ποινών που προβλέπονται για αυθαιρεσίες είτε από πλευράς παρόχων είτε από πλευράς Αστυνομίας ή ΚΥΠ.