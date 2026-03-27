Εντατικοί έλεγχοι για την αντιμετώπιση της παράνομης μεταφοράς επιβατών και τη διασφάλιση της ασφάλειας του επιβατικού κοινού πραγματοποιήθηκαν κατά την εβδομάδα 16–22 Μαρτίου 2026 στις Επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας από τον Κλάδο Εποπτών και Κλάδο Ελεγκτών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Στη Λευκωσία ελέγχθηκαν συνολικά 120 ταξί (αστικά, αγροτικά και υπεραστικά), εκ των οποίων 14 οχήματα καταγγέλθηκαν για διάφορα αδικήματα.

Παράλληλα, στις 20 Μαρτίου 2026 στο αεροδρόμιο Λάρνακας διενεργήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε οκτώ ιδιωτικά οχήματα. Προέκυψε μαρτυρία για δύο οχήματα, ενώ εκδόθηκαν τρεις ειδοποιήσεις παράβασης σε δύο οδηγούς και μία εταιρεία, συνολικού ύψους €8.250.

Η παράνομη μεταφορά επιβατών με ιδιωτικά οχήματα πραγματοποιείται χωρίς την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη και από μη αδειούχους οδηγούς, εκθέτοντας τους επιβάτες σε σοβαρούς κινδύνους και σε υπερχρεώσεις.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συνεχίζει με συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της νομιμότητας στον κλάδο και την προστασία των επιβατών.

Συστάσεις προς το κοινό

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί το επιβατικό κοινό:

Να χρησιμοποιεί μόνο αδειοδοτημένα ταξί με ταξίμετρο και την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη.

Να μην χρησιμοποιεί ιδιωτικά οχήματα για μεταφορά επιβατών έναντι αμοιβής.

Να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές (email: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy) τυχόν ύποπτες περιπτώσεις παράνομων μεταφορών.

Η συνεργασία των πολιτών συμβάλλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της νομιμότητας και στην προστασία της ασφάλειας των επιβατών.