Στα χαρακώματα βρίσκονται εδώ και καιρό ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης και ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ανταλλάσσοντας κατά διαστήματα καυστικές ανακοινώσεις. Σημείο τριβής αποτελεί η ανάπτυξη στον Β’ Πόλο του Πανεπιστημίου, που περιλαμβάνει τον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού. Αν και ο χώρος έχει παραχωρηθεί στο ΤΕΠΑΚ, ο Δήμος επιδιώκει κοινή αξιοποίηση μέσω ενός ενιαίου master plan. Μάλιστα, ο Δήμαρχος απευθύνει κάλεσμα στην Κυβέρνηση και άλλους αρμόδιους τοπικούς φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να τοποθετηθούν για το θέμα, με στόχο να μη χαθεί αυτή η μοναδική ευκαιρία για την πόλη.

Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι με υπουργική απόφαση το 2024, ο χώρος του παλιού Νοσοκομείου παραχωρήθηκε για την ανάπτυξη των υποδομών του ΤΕΠΑΚ και τη δημιουργία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου, καθώς και της Α’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, που παραχωρήθηκε για την κτηριακή ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ.

Ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, επισημαίνει στον «Φ» ότι το πανεπιστήμιο προχωρά κανονικά στα όσα έχουν ήδη προγραμματιστεί για την ανέγερση σύγχρονων υποδομών, με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων και δυναμικών αναγκών του πανεπιστημίου. Ξεκαθάρισε μάλιστα, ότι το πανεπιστημιακό ίδρυμα δεν θα εισέλθει σε καμία διαπραγμάτευση επί του ζητήματος και προχωρά στα επόμενα βήματα. Επιπλέον, τόνισε με καυστικό τρόπο ότι οι όποιες παρεμβάσεις δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση του πανεπιστημιακού σχεδίου.

Εξήγησε ακόμα ότι προχώρησαν πρόσφατα στη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με το ΕΤΕΚ για τη διενέργεια ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Όπως τονίζει, ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή και την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και βιώσιμων εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας.

Από την άλλη, ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, σε δημόσια τοποθέτησή του απεύθυνε ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας προς όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, την Κυβέρνηση, το ΤΕΠΑΚ, το ΕΒΕΛ και το ΕΤΕΚ, να τοποθετηθούν για το θέμα, με στόχο να μη χαθεί αυτή η μοναδική ευκαιρία για την πόλη.

Από τη μία ο κ. Αρμεύτης στηρίζει την απόφαση για αξιοποίηση του χώρου του παλαιού Νοσοκομείου και την προώθηση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού από το ΤΕΠΑΚ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για το κέντρο της Λεμεσού. Από την άλλη, επισημαίνει ότι η ανάπτυξη του κρατικού τεμαχίου που φιλοξενεί το παλιό Νοσοκομείο δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά. «Το κρατικό αυτό τεμάχιο αποτελεί το πιο κρίσιμο αναπτυξιακό απόθεμα στο κέντρο της Λεμεσού και η αξιοποίησή του πρέπει να γίνει με όρους ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Δεν πρέπει το τεμάχιο αυτό να τριχοτομηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, καλεί την Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για να προχωρήσει άμεσα σε ενιαίο ρυθμιστικό σχεδιασμό για το σύνολο της περιοχής, που να περιλαμβάνει τον χώρο που σήμερα στεγάζεται το παλιό Νοσοκομείο, η Αστυνομία, το Ταχυδρομείο κ.λπ.

Ζητά χωροθέτηση και παραθέτει πρόταση

Επίσης, καλεί το κράτος να επανεξετάσει τη χωροθέτηση υφιστάμενων λειτουργιών, ώστε να απελευθερωθεί κρίσιμος αστικός χώρος. Ο δήμαρχος προχωρά και ένα βήμα παρακάτω, παραθέτοντας και συγκεκριμένη πρόταση για όλο το χώρο, κάνοντας λόγο για ενιαία αντιμετώπιση και κοινό ρυθμιστικό σχεδιασμό (master plan) του συνόλου της κρατικής γης ανατολικά της οδού Λεοντίου, μια έκταση περίπου 44.000 τ.μ., με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης άνω των 100.000 τ.μ.

Επίσης, σημειώνει ότι πρέπει να γίνει χωροθέτηση τόσο του ΤΕΠΑΚ όσο και σύγχρονων δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών σε οργανωμένο σύμπλεγμα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Προτείνει ακόμη τη μετατροπή του υφιστάμενου αστυνομικού σταθμού σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας 4.000 ατόμων, που θα καλύψει μια διαχρονική ανάγκη της Λεμεσού.

«Ως Δήμος, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε άμεσα με κάθε εμπλεκόμενο φορέα ώστε να προωθηθεί ενιαίος σχεδιασμός, κατά τρόπο που να ικανοποιεί και τις ανάγκες του ΤΕΠΑΚ και ταυτόχρονα να διασφαλίζει τον ορθολογικό και ενιαίο σχεδιασμό του συνόλου της κρατικής γης προς όφελος του κράτους και της πόλης μας», ανέφερε ο κ. Αρμεύτης.