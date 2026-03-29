Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα το πρώτο τμήμα του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στις Λίμνες, με την πλήρη μεταφορά των αλλοδαπών που κρατούνταν στη Μενόγεια να έχει ήδη ολοκληρωθεί, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα αναβάθμισης των υποδομών του κράτους, που ενισχύει την επιχειρησιακή διαχείριση του μεταναστευτικού και αποφορτίζει άμεσα τις υφιστάμενες δομές.

Το Υπουργείο, στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι «προχωρά με σχέδιο και συνέπεια στη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων, που διασφαλίζουν τάξη, λειτουργικότητα και σεβασμό στα δικαιώματα, ενισχύοντας την ικανότητα της Πολιτείας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε μια διαρκή πρόκληση».