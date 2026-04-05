Πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη – κοντέινερ στη Λεμεσό, με τις Αρχές να διερευνούν το ενδεχόμενο εμπρησμού από νεαρούς.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική αναφέρει ότι στις 18:14 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε εγκαταλειμμένη προκατασκευασμένη αποθήκη (κοντέινερ) στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα η αποθήκη και το περιεχόμενο της έπαθαν εκτεταμένες ζημιές.

Ανταποκρίθηκαν για την κατάσβεση 2 στελεχωμένα οχήματα.

Τα αίτια διερευνώνται, όμως υπάρχει πιθανότητα να πρόκειται για κακόβουλη πράξη νεαρών ατόμων.