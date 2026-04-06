Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για παραχώρηση πασχαλινού επιδόματος για το έτος 2026 προς τους χαμηλοσυνταξιούχους, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης για στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Το ύψος του επιδόματος καθορίστηκε στα €250, διατηρώντας τα ίδια οικονομικά κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025. Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά χαμηλοσυνταξιούχων με ετήσιο εισόδημα μέχρι €7.000 για μονήρες νοικοκυριό και μέχρι €12.000 για νοικοκυριό δύο ατόμων. Τα εισοδηματικά όρια αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κλίμακες.

Σημειώνεται ότι, για σκοπούς παραχώρησης του επιδόματος για το 2026, δεν θα εφαρμοστεί το κριτήριο των καταθέσεων ύψους €30.000.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 10.050 άτομα, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται στα €2.512.500.